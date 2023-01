La porta rossa 3 seconda puntata: la verità sull’incidente, Vanessa e Cagliostro si scontrano

Le anticipazioni per la seconda puntata de La porta rossa 3 in onda su Rai 2 il 18 gennaio 2023. Vanessa tradirà Cagliostro?

Cosa succederà nella seconda puntata de La porta rossa 3 in onda il 18 gennaio 2023? Non potevano mancare le anticipazioni per il terzo e quarto episodio della fiction Rai.

A quasi quattro anni dall’ultima puntata, La porta rossa è tornata in onda su Rai 2. Finita finalmente l’attesa per tutto il pubblico che ha amato Lino Guanciale e che ama l’attore nei panni di Cagliostro. Un super cast per La porta rossa 3 tra conferme e new entry. Anche in questa terza stagione, la storia ruota intorno al rapporto tra Vanessa e Cagliostro: perchè la ragazza è l’ombra dell’ex poliziotto? Che cosa si nasconde nel loro passato, qual è il legame tra i due? In questa terza stagione, tutti i nodi dovrebbero venire al pettine ma come avrete visto nel primo episodio con l’incidente stradale e le nuove visioni di Cagliostro, non sarà facile mettere insieme tutti i tasselli di un puzzle sempre più complicato. Anche perchè, a differenza delle passate stagioni, ne La porta rossa 3, il rapporto tra Cagliostro e Vanessa è totalmente compromesso. Non c’è più fiducia, non c’è più lo stesso affetto. O forse questi sentimenti ci sono ancora, ma l’orgoglio ha preso il sopravvento per entrambi…E poi c’è Anna, che avrebbe dovuto lasciare con la piccola Vanessa Trieste, per voltare pagina, per iniziare una nuova vita a Siena e invece, ancora una volta, è costretta a rimandare…Nelle prossime puntate, ritroveremo anche Stella che è scomparsa nel nulla misteriosamente?

Vediamo quindi le anticipazioni per la seconda puntata de La porta rossa 3 in onda il prossimo mercoledì su Rai 2.

La porta rossa 3 anticipazioni: la trama del 18 gennaio 2023

Episodio 3 La porta rossa 3– Cagliostro vuole confidare a Vanessa la visione che ha avuto ma gli manca il coraggio. Nel frattempo Andrea, un blackblocker arrestato per gli atti vandalici commessi nella città durante il blackout, confessa a Paoletto che lui e altri ragazzi sono stati arruolati e manovrati per fomentare quei disordini. Chi lo ha provocato? E soprattutto, chi è questo ragazzo che Paoletto sembra conoscere già?

Episodio 4 La porta rossa 3– Mentre Anna, seguendo diverse piste, indaga sul Centro Studi e sull’ambiguo professor Braida, anche grazie all’aiuto del custode Luka Levani, Vanessa è messa di fronte a una scelta molto difficile: per salvare il Centro Studi e difendere quella nuova comunità a cui ha scelto di appartenere, deve tradire Cagliostro e la loro amicizia, sfruttando i propri poteri…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de La porta rossa 3 che ci aspetta settimana prossima su Rai 2.