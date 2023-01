Black Out, la scena del cervo che si suicida: che significa? Cos’è successo? Le ipotesi

Nella fiction di Rai1 Black Out - Vite Sospese, un cervo commette un gesto innaturale fino a suicidarsi

Ha lasciato a bocca aperta tutti gli spettatori della fiction Black Out – Vite Sospese la scena trasmessa intorno alle ore 22:35 del 23 gennaio 2023 in cui un cervo si è letteralmente suicidato sfinendosi colpendo con vigore un tronco di un albero in piena notte. A fine del primo episodio, infatti, mentre i protagonisti della serie sono intenti a celebrare il natale in una baita fra musichette, luci e persino un finto Babbo Natale intento ad allietare i più piccoli quando, dall’esterno, sento con molta chiarezza del colpi che diventano sempre più forti. Talmente forti che tutti si affacciano all’uscio per capire di cosa si trattasse esattamente.

Il motivo di quei rumori era un cervo che, spinto da una ragione ignota, ha iniziato ad incornare con violenza il tronco di un albero. Botta dopo botta, il muso dell’animale inizia a sanguinare. Le forti incornate sfiniscono l’animale che, poco dopo, si accascia per terra. Il cervo è morto e gli ignari spettatori di questo spettacolo rimangono disgustati, scioccati, straniti o semplicemente increduli. E anche il pubblico da casa….

Black Out, la scena del cervo che si suicida: che significa? Cos’è successo?

Per quale ragione questo animale ha compiuto questo folle gesto che lo ha portato in braccio alla morte? Ricordando che l’animale in questione è ovviamente realizzato in computer grafica e che dunque nessun animale è stato davvero costretto ad interpretare una scena del genere, i telespettatori attraverso i social network si sono lanciati in molte ipotesi sullo scabroso avvenimento.

La teoria che va per la maggiore è che il cervo abbia deciso di compiere un malsano gesto a seguito della morte della sua compagna, fucilata in una precedente scena di quell’episodio di Black Out – Vite Sospese. “Io ho pensato che provasse molto dolore e si è suicidato” ha ipotizzato Miry. Anche Emanuele sposa questa versione dei fatti: “Il cervo si è ucciso perché le hanno ucciso la compagnia. Mi viene da piangere”.

Ma qualcun altro, lecitamente, si chiede: “Ma da quando gli animali si suicidano perché gli uccidono la compagna?” scrive Giuseppe su Twitter. Altri dubbi vengono a Lala: “Scusate l’ignoranza ma non ho capito il gesto del cervo… È una cosa che succede davvero in natura o simboleggiava un cattivo presagio?“.

Nel marasma generale c’è persino chi si chiede se effettivamente quella vista in scena fosse davvero un cervo oppure una renna. Perché, se fosse tale, non avrebbe mai potuto avere paturnie sentimentali qualora la colpa dell’insano gesto fosse proprio quello dell’abbattimento del cervo già citato nel precedente paragrafo. Il mistero s’infittisce…