Mare Fuori 4 le anticipazioni arrivano da Chi con il clamoroso ritorno di Ciro

Ecco le nuove anticipazioni di Mare Fuori 4: tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione della serie

Anche Mare Fuori 4 avrò lo stesso successo delle prime tre stagioni della serie di Rai 2? Mentre la fiction amatissima tra i più giovani si prepara a fare il suo debutto negli Stati Uniti, sarebbero infatti stati acquistati i diritti , in Italia è tutto pronto per la quarta stagione. E’ la rivista Chi, in edicola oggi, a dare delle anticipazioni molto interessanti di quello che potrebbe succedere in Mare Fuori 4 e a rispondere ad alcune delle domande che il pubblico ormai da mesi si fa, ad esempio: rivedremo Ciro nella quarta stagione e che ruolo avrà? Iniziamo con le certezze. Secondo quelle che sono le prime anticipazioni date dalla rivista Chi, le riprese di Mare Fuori 4 stanno per iniziare. Tra una settimana si parte: primo giorno di lavoro sul set, il 16 maggio 2023. Probabilmente non sarà facile tenere i fan lontani dal set, visto il successo clamoroso della serie e forse, arriveranno più spoiler del solito ma di questo, vi parleremo nelle prossime settimane.

Mare Fuori 4 anticipazioni: si riparte da Carmine e Rosa

“Il primo episodio della quarta stagione si chiamerà Nel nome dell’amore. Un titolo che si riallaccia perfettamente con il finale della terza stagione, che ha lasciato molti dubbi. Parliamo della scena dello scontro tra Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e Don Salvatore Ricci...” si legge sulla rivista Chi. Non era difficile pensare che sarebbe ricominciato tutto da lì, dalla Napoli sotterranea, da quello sparo. Chi ha sparato contro chi? Una cosa è certa: nè Carmine nè Rosa sono morti, e saranno nuovamente protagonisti della serie. Novelli Romeo e Giulietta, ma con problemi di appartenenza a famiglie camorristiche, Rosa e Carmine dovranno capire se l’amore può vincere tutto o se ci si deve piegare al volere delle famiglie ed essere condannati per essere nati nel posto sbagliato.

Carmine e Rosa in una scena di Mare Fuori 3

Mare Fuori 4 ci sarà Ciro Ricci, quale sarà il suo ruolo?

Tra i clamorosi ritorni nella quarta stagione ci sarà quello di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Un ritorno annunciato dallo stesso attore al Corriere della Sera dopo la pubblicazione di una sua foto sul set. “Ma non si sa ancora se la sua presenza sarà sotto forma di flashback oppure in persona” si legge sui giornali. E sempre secondo Chi il ritorno di Ciro non sarebbe da escludere “visto che nella serie, dopo la sua apparente morte, non si è visto alcun funerale. E allora potrebbe essere proprio lui l’autore di quel colpo di pistola che si sente alla fine della precedente stagione?”. Come abbiamo già detto in più circostanze, sarebbe parecchio surreale, ma trattandosi di una serie televisiva, tutto può succedere. L’ipotesi nasce dal fatto che nessuno ha visto il funerale di Ciro e molti fan della serie pensano che ci sia stata una messa in scena sulla sua morte, dimenticano però, che c’è stata anche una indagine e che Carmine e il Chiattillo, sono stati indagati per quanto accaduto.

Più probabile dunque che Giacomo Giorgio ci sia, ma per raccontare una parte di vita che non è stata mostrata, prima della sua morte.

Mare Fuori 4 chi ci sarà e chi non ci sarà: le anticipazioni

Chi sicuramente non ci sarà in Mare Fuori 4 è Nicolas Maupas ovvero Filippo Ferrari-’O Chiattillo che “rimarrà presente in forma epistolare, scrivendo all’amico e fratello di sangue Carmine“. L’amicizia tra i due quindi continua e chissà magari, ci sarà un ritorno nella quinta stagione della serie per Filippo. Fuori dalla serie in modo definitivo Valentina Romani, fidanzata nella vita e in tv con Maupas, che ha deciso di lasciare per sempre il ruolo di Naditza. Una scelta che ha deluso parecchio il pubblico perchè Valentina Romani è scomparsa all’improvviso e nessuno sa neppure che fine abbia fatto. Tra gli addii anche quello Carolina Crescentini.

Confermati in questa quarta stagione anche Domenico Cuomo, che veste i panni di Gianni-Cardiotrap, e Artem Tkachuk nel ruolo di Pino. In realtà, nel vedere alcuni video pubblicati sui social, sembrava che anche i due fossero destinati a dire addio alla serie ma pare che non sia così. E infatti, entrambi vengono segnalati da Chi come due “super protagonisti”. In Mare Fuori 4 un’altra delle protagoniste sarà Clara Soccini nel ruolo di Crazy J.

La rivista Chi rivela che tra i nuovi ingressi ci sarà quello di Valeria Andreanò con un ruolo molto particolare: sarà la sorella di Sofia Durante, la nuova direttrice del carcere, interpretata da Lucrezia Guidone. Di Sofia per il momento sappiamo poco ma nella terza stagione abbiamo compreso che ha un passato doloroso alle spalle, la sua migliore amica è morta tra le sue braccia dopo aver subito altre violenze.

Tra i protagonisti di Mare Fuori 4 ci saranno anche “Micciarella” che dovrà fare i conti con la scoperta dell’omosessualità di suo fratello, e poi appunto “Cucciolo” e Milos che hanno capito di provare qualcosa l’uno per l’altro. In Mare fuori 4 ritroveremo anche “Dobermann”. Per loro, un posto di rilievo accanto a Edoardo Conte, con Matteo Paolillo ovviamente di nuovo protagonista dopo il suo risveglio dal coma.

Secondo le anticipazioni date dalla rivista Chi, tra i protagonisti di Mare Fuori 4 ci saranno anche l’educatore Beppe (Vincenzo Ferrera), il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito (Carmine Recano). E come era prevedibile ritroveremo in Mare Fuori 4 anche la bella Silvia (Clotilde Esposito) che si troverà in una nuova trappola e il sexy poliziotto Lino (Antonio De Matteo), invaghito di lei. Silvia si era infatti ciecamente fidata dal suo avvocato ma potrebbe aver fatto la scelta sbagliata e chissà, magari per lei, si apriranno di nuovo le porte del carcere…Staremo a vedere.