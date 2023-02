Finale Mare Fuori 3: Ciro è vivo e ha sparato? Il “miracolo” apre a Mare Fuori 4? Tutta la verità

Dobbiamo davvero pensare che Ciro sia ancora vivo e che tornerà per l'ultima puntata di Mare Fuori 3 con un finale alternativo per Rai 2? Ecco tutta la verità

E’ arrivato il momento di fare chiarezza su quello che è successo nel dodicesimo episodio di Mare Fuori 3 ma anche su quello che accadrà nella quarta stagione di Mare fuori. Non siamo a Beautiful, questa la notizia che trapela da chi si sta occupando di scrivere la sceneggiatura della quarta stagione. Il che significa che le resurrezioni non sono previste dalla narrazione. Ciro è vivo, Ciro è morto, Ciro tornerà..E’ stato Ciro a sparare a suo padre per salvare Carmine e Rosa? Sono tante domande, tanti interrogativi che i fan di Mare Fuori si stanno ponendo in queste ore. Domande che trovano diciamo, terreno fertile, in alcune immagini. Circolano infatti in rete alcune foto che mostrano Ciro con una pistola in mano. Foto che teoricamente apparterebbero alla terza stagione di Mare Fuori e che hanno fatto pensare a tanti fan, che in tv andrà in onda un finale diverso rispetto a quello che abbiamo visto su RaiPlay. Una scelta diversa, anche se spesso le serie tv vengono girate con dei finali diversi e si sceglie solo alla fine quale mostrare al pubblico, questa è cosa nota. I fan di Mare Fuori, sono dunque convinti che quelle foto di Ciro, che sembra essere nello stesso posto in cui Rosa e Carmine si erano incontrati in gran segreto e sono stati poi scoperti da Don Salvatore, dimostrino questa teoria. Una teoria secondo la quale, nel gran finale di Mare Fuori 3, Ciro tornerà. Una vera e propria resurrezione, visto che è stato persino celebrato il funerale del ragazzo, dopo la rissa con Filippo e Carmine. Una ipotesi fantascientifica. Ma visto che il personaggio di Ciro è amatissimo dai fan di Mare Fuori, prende piede come una teoria parecchio verosimile. Stando a quanto apprende la stampa però, questa teoria, non troverà nessun fondamento. Nella quarta stagione di Mare Fuori, Ciro Ricci sarà presente ma solo con dei flashback che ci riporteranno indietro nel tempo per scoprire le storie degli altri protagonisti. Giacomo Giorgio non farà la fine di Ridge, per cui nessun ritorno dall’oltretomba e dal regno dei morti per il suo personaggio. A meno che, tutte queste smentite, non servano solo per arrivare poi al grande colpo di scena in Mare Fuori 4. Un colpo di scena che però va detto, renderebbe la trama della serie Rai, poco credibile. E visto che si tratta di una serie che racconta di drammi reali, aspettarsi un colpo di teatro di questo tipo, non è previsto. E sarebbe poco verosimile considerato anche quello che si racconta e il messaggio che si vuole far arrivare a tutto il pubblico.

Cresce l’attesa per l’ultima puntata di Mare Fuori 3 su Rai 2

Per i fan più ostinati, c’è ancora un po’ di attesa, visto che la sesta e ultima puntata di Mare Fuori 3 andrà in onda su Rai 2 a fine marzo. Se è vero che questo finale alternativo, pensato in vista di Mare Fuori 4 ci regalerà il grande ritorno di Ciro in scena, allora lo scopriremo. Ma le possibilità che accada, sono davvero molto basse. Mai dire mai, tutto può succedere, Beautiful appunto, ci ha fatto scuola…