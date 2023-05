Tutti pazzi di Normal People: di cosa parla la serie?

Tutto quello che c'è da sapere su Normal People la serie da non perdere su RaiPlay: ecco di cosa parla

Marianne Sheridan e Connell Waldron sono i protagonisti principali della serie Normal People che da pochi giorni è su Raiplay e che ha portato migliaia di persone a parlarne. Una serie dal clamoroso successo in tutto il mondo. Normal People è tratta dal romanzo Persona Normali di Sally Rooney, scrittrice irlandese. Partendo proprio dal racconto di Persone Normali, prende il via una serie che vi coinvolgerà dal primo all’ultimo minuto.

12 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno, Normal People vi porterà nella vita di Marianne Sheridan e Connell Waldron. Vi porterà nelle loro case, nella piccola cittadina irlandese in cui vivono, nella loro scuola, ma soprattutto nei loro cuori e nella loro anima. Cercherete di interpretare in ogni momento ogni singolo pensiero dei due protagonisti di Normal People, che si, potrebbero essere appunto, delle persone normali, da di normale, hanno ben poco.

Piangerete con loro e per loro. Piangerete per le scelte fatte, vi incavolerete anche di brutto, se il vostro animo sarà predisposto a farsi cullare dalle fragilità e a farsi tormentare dagli errori dei due protagonisti della serie. Così diversi Marianne e Connell, così simili. Due adolescenti che hanno paura di sbagliare, che non si mostrano per quello che sono e che poi improvvisamente, si ritrovano al College, lontano da casa. Cambieranno gli equilibri, cambieranno i punti di vista, resterà però questo amore tutto da interpretare.

Si, Normal People è una serie che parla d’amore. Una delle tante serie d’amore che fanno impazzire lo spettatore. Intima, riflessiva, a tratti anche dura, Normal People vi racconta che si può amare in mille maniere, ma che l’amore non può e non deve far soffire.

Se vi consigliamo di vedere Normal People? Assolutamente si. Se vi consigliamo di vedere Normal People con i vostri figlia adolescenti? Assolutamente si.

Normal People-La trama della serie irlandese su RaiPlay

L’inizio della serie ci porta in una piccola cittadina irlandese, in una scuola come tante altre:

I liceali Marianne e Connell iniziano una relazione segreta durante il loro ultimo anno a Carricklea. Lorraine, la madre di Connell, lo ha avuto quando lei stessa era un’adolescente e lavora come donna delle pulizie a casa dalla famiglia di Marianne, cresciuta nella ricchezza ma anche subendo abusi. Marianne non ha nessun amico a scuola, dato che tutti la considerano fredda e strana. Connell al contrario è molto popolare e teme che la sua relazione con Marianne gli rovini la reputazione. Tra i due si instaura un rapporto intimo e profondo, ma il desiderio di Connell di non essere visto con Marianne la ferisce profondamente. La situazione degenera quando Connell invita un’altra ragazza al ballo di fine anno: i due si lasciano e Marianne smette di frequentare la scuola, diplomandosi da casa. Connell non riesce a smettere di pensare a Marianne, al male che le ha fatto ma anche al male che ha fatto a se stesso non volendo dichiararsi, non volendo dire a tutti quanto amasse quella ragazza così speciale. Ci ha provato la sera del ballo, l’ha richiamata, le ha detto quanto la amava, di come è stato stupido e insensibile a ferirla. Ma Marianne, che ha un animo così fragile, ma così forte, ha capito che no, non poteva accettare quell’ennesima umiliazione. Quello che Connell non sa è che Marianne combatte giornalmente contro chi vuole imporsi su di lei, contro chi si vergogna di lei. E non vuole un altro uomo così nella sua vita. Ma Marianne non sa che anche nel cuore di Connell, e soprattutto nella sua mente, ci sono dei fantasmi che non vogliono andare via.

Normal People trailer

Passano i mesi e Connell decide di andare al College, con la speranza che, come si erano detto entrambi, anche Marianne, sarebbe stata in quel posto. Prova a fare amicizia, prova a voltare pagina, anche se non riesce mai a smettere di pensare a quella ragazza per cui ancora, batte il suo cuore.

Normal People perchè vedere la serie su RaiPlay

Tutto cambia quando i due si incontreranno per caso a una festa. Qui tutto è diverso perchè adesso Marianne ha degli amici che la stimano e che le vogliono bene mentre Connell non è più il ragazzo più ambito con cui andare al ballo, è uno studente come tanti, uno studente che viene dalla campagna per studiare a Dublino. Quando i due si rivedono, capiscono che quell’amore che provano dal primo giorno in cui si sono incontrati, non si è mai assopito. Marianne decide di lasciare il suo fidanzato e si dichiara a Connell, che si scusa per tutto il male che le ha fatto.

La relazione tra i due diventa ancora una volta fisica e romantica, anche se la loro storia viene rovinata dal fatto che Connell debba tornare a casa per le vacanze estive, dato che ha perso il lavoro e non può permettersi di restare nella capitale. Connell tuttavia spera che Marianne lo inviti a restare a casa con lei. Marianne dal canto suo si aspetta che Connell le dica di andare con lui. Non riuscendo a comunicare restano entrambi delusi dell’altro e si separano: Marianne resta a Dublino e Connell torna nel paese d’origine…

I due sanno di amarsi, sanno di avere qualcosa di unico ma allo stesso tempo, si rendono conto che c’è qualcosa che non funziona. Perchè Marianne è disposta a fare qualsiasi cosa pur di non deludere l’uomo che ama? Forse perchè ha sempre visto sua madre, fare così con suo padre, un uomo violento che la picchiava o forse perchè pensa che così facendo, l’uomo che è al suo fianco, non le farebbe mai del male, traumatizzata da quello che ha visto nella sua famiglia, da quello che suo fratello continua a fare contro di lei?

E Connell, perchè non riesce a lasciarsi andare, perchè non riesce neppure a sfiorare Marianne, quando sono in compagnia di altre persone, quando non ci sono le mura di casa a proteggere il loro amore così fragile e prezioso? Riusciranno i due ragazzi così giovani e così innamorati, a capire che cosa non funziona, a superare insieme i traumi che hanno lasciato dei solchi troppo profondi nel loro essere?

Dove vedere Normal People in Italia

Non vogliamo dirvi altro: Normal People è su RaiPlay. 12 episodi da vedere in modo del tutto gratuito, per cui approfittatene perchè questa serie, pluripremiata , è da non perdere.