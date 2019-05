Una vita e Il segreto prima serata Rete 4: il 28 maggio 2019 non si va in onda

Non ci sono buone notizie a quanto pare per i fans di Una vita e Il segreto che speravano di poter seguire le soap anche nella prima serata di Rete 4. Fino a ieri,la guida ufficiale Mediaset prevedeva in programmazione, come sempre al martedì sera, una puntata de Il segreto e una puntata di Una vita e invece questa mattina le cose sono cambiate. Stando a quello che riporta la guida ufficiale Mediaset per la prima serata di oggi 28 maggio 2019, la prima serata di Rete 4 sarà ancora una volta dedicata alla politica. In onda oggi in prime time una nuova puntata di Quarta Repubblica. Il programma, condotto da Nicola Porro, già andato in onda anche ieri, torna questa sera con una nuova puntata ( a meno che non ci sia un errore nella guida).

UNA VITA E IL SEGRETO IN PRIMA SERATA: SALTA L’APPUNTAMENTO DEL MARTEDI’ ?

Per essere precisi, vi mostriamo quello che la Guida Tv Mediaset riporta oggi 28 maggio 2019, con le ultime news sulla programmazione del prime time

Al momento quindi, come mostra anche la Guida tv ufficiale Mediaset, la serata del martedì su Rete 4 non prevede la messa in onda delle soap spagnole. Per cui vi ricordiamo che Una vita ci aspetta oggi alle 14,10 su Canale 5 e Il segreto invece ci aspetta intorno alle 16,20. Da questa settimana si inizia con qualche minuto di anticipo visto che non va in onda il day time di Amici 18.

Queste le ultime news sulla programmazione di Rete 4 per la prima serata di oggi. E la conferma arriva anche dai social, spazio alla politica con Nicola Porro :

Confermato quindi che Il segreto e Una vita oggi non andranno in onda. Leggete quindi le nostre anticipazioni per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5, vi terremo aggiornati, come sempre!