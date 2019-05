Eliana Michelazzo a Live scopre chi è davvero Simone Coppi: ecco l’identità di “suo marito”

Ai giornalisti di Live-Non è la d’Urso è bastata una semplice mossa per capire chi fosse il sedicente Simone Coppi, marito di Eliana Michelazzo. Lei invece per 10 anni ci ha creduto, ha creduto di essere promessa sposa di un uomo che no ha mai visto, mai baciato, del quale non ha mai sentito la voce. Eppure bastava inserire una delle foto ricevute nelle famose chat che si scambiava con l’uomo della sua vita, su un motore di ricerca per immagini, per capire chi fosse davvero. E’ il semplicissimo lavoro che hanno fatto i giornalisti di Canale 5, scoprendo quindi a chi appartenessero le immagini usate per questa truffa romantica, sempre che sia tale.

Le immagini che la Michelazzo riceveva erano quelle di un modello svizzero che, proprio intorno al 2009-2010 era diventato famoso per aver vinto un concorso di bellezza. Le immagini era spesso ricavate da alcuni video che si potevano trovare in rete.

SIMONE COPPI: SVELATA LA VERA IDENTITA’ DEL SEDICENTE MARITO DI ELIANA MICHELAZZO

Stephan Weiler è l’uomo che per 10 anni Eliana Michelazzo ha pensato fosse suo marito. La cosa particolare è che nel corso degli anni lei ha continuato a ricevere foto ma non si rendeva conto del fatto che per il modello non passasse il tempo? Lei è molto cambiata dal 2010 a oggi, e anche la Perricciolo è una persona completamente diversa. Come mai invece queste persone che sentiva in chat non cambiavano mai?

Mentre segue il servizio e scopre chi è davvero il suo Simone Coppi, Eliana scoppia a piangere ma in studio, e forse anche a casa, nessuno riesce a credere alle sue lacrime.

Ed effettivamente, il pubblico che stava seguendo Live, si dice incredulo di fronte al fatto che una manager, una persona che ha a che fare con vip, non si sia mai imbattuta in foto di questo modello, che sembra essere anche molto famoso.