Karina Cascella contro Pamela Prati: “Fai schifo, sei una truffatrice”

Animi particolarmente agitati nella puntata di Live-Non è la d’Urso del 29 maggio 2019. Dopo la confessione di Pamela Prati e la sua intervista a Verissimo, gli ospiti della trasmissione di Canale 5 non riescono proprio a credere alla versione data dalla show girl. E tra le persone più agguerrite c’è sicuramente Karina Cascella che non ci sta: basta continuare a dire che la Prati è una vittima. Non lo è: anche lei sapeva che Marco Caltagirone non esiste e ha preso in giro tutti. Di questo non ha dubbi la Cascella che non ha paura di esporsi e di usare anche toni forti contro la Prati. E ironizza anche sulla presenza di Pamela Prati a Chi l’ha visto: ” Stasera Pamela è in una trasmissione tra l’altro che si occupa di persone scomparse. Allora io dico: chi stai cercando, Caltagirone? “.

KARINA CASCELLA CONTRO PAMELA PRATI: FAI SCHIFO

In merito alla partecipazione di Pamela Prati a Chi l’ha visto, la Cascella ha così commentato:

Lei è in una trasmissione che si occupa veramente di persone scomparse, di cronaca, con persone che a volte vengono ritrovate vive, altre volte morte, è una trasmissione che dovrebbe occuparsi di cose molto serie e di truffe. La verità è che la truffa ve la sta facendo Pamela Prati!

E dopo aver ascoltato la lettera della mamma del piccolo “Sebastian” usato per interpretare a sua insaputa il ruolo del figlio affidatario della Prati, la Cascella sbotta:

Almeno Eliana ha mostrato una certa sensibilità, ha chiesto scusa e ci ha messo la faccia. Non ci dimentichiamo che ha parlato Eliana, perché sennò Pamela non sarebbe mai uscita fuori. Diciamo anche che se Eliana non avesse parlato…alla cara Pamela Prati, che spero mi stia guardando, volevo dire che ti devi proprio vergognare. A nome di tutte le mamme d’Italia e delle mamme che cercano di avere dei figli in affidamento. Davanti alle telecamere io, Karina Cascella, ti dico che tu Pamela Prati di devi vergognare perché fai schifo.