L’Eredità chiude con i saluti di Flavio Insinna e il vincitore tra i campioni

Ultima puntata de L’eredità il 2 giugno 2019. E in questo giorno di festa per il nostro paese si festeggia anche con il quiz di Rai 1 che elegge il suo primo “campione dei campioni“. Questa settimana infatti, come il pubblico del programma di Rai 1 ben sa, i sette magnifici campioni di questa edizione si sono dati battaglia a suon di domande e ghigliottine per conquistare il titolo di migliore. A contendersi il titolo, Guido, l’amatissimo professore di fisica che tra l’altro tornerà a settembre per ricominciare a giocare ( anche se non lo farà in viste di campione perchè ha perso nell’ultima puntata della versione classica ma ha l’immunità). Poi l’altro amatissimo “professore”, Diego Fanzaga, che ha fatto impazzire il pubblico delle giovanissime incollate davanti alla tv a tifare per lui. E poi ancora Viola, Valentina e Viviana tre bravissime campionesse che hanno ben rappresentato le quote rosa. Per finire Juan e Gaetanino che ha il merito di aver vinto un grande numero di puntate de L’eredità ma, a differenza degli altri colleghi, non ha incassato neppure un euro.

Alla fine a vincere il trofeo è stato Guido, l’unico in grado questa settimana di vincere una ghigliottina e quindi anche di portare a casa il montepremi più alto del torneo. A Gaetanino invece il cucchiaio di legno, visto che ha vinto tante puntate ma non ha incassato nulla.

CHIUDE L’EREDITA’ I SALUTI DI FLAVIO INSINNA: SI TORNA A SETTEMBRE?

Flavio ha voluto salutare il suo pubblico con un bellissimo ringraziamento. “Se avessi dovuto scegliere la parola di questa sera avrei scelto tempo. Come il tempo che mi avete dato per imparare a condurre questo programma. Il tempo che ho passato in questa bellissima squadra” ha commentato Insinna ricordando i suoi predecessori e ringraziando anche tutto il pubblico che ha seguito con ottimo riscontro, questa edizione de L’eredità.

Si torna a settembre? Flavio Insinna non ha fatto nessun cenno alla prossima edizione ma ha invece accolto nello studio de L’eredità Marco Liorni che, da domani, condurrà la nuova edizione di Reazioen a catena.