Reazione a Catena torna su Rai 1 con Marco Liorni: si parte il 3 giugno 2019

Dopo una grandissima stagione in compagnia de L’eredità in onda da ottobre, si torna al quiz più amato dell’estate. Il 3 giugno 2019 parte infatti Reazione a catena nel pre serale di Rai 1. E c’è una grande novità di cui tanto vi abbiamo già parlato: dopo l’esperienza di Gabriele Corsi, al timone del quiz di Rai 1, toccherà in questa edizione a Marco Liorni guidare i concorrenti tra catene, giochi di parole e domande impossibili. Come se la caverà Liorni in questo ruolo?

Liorni torna a sorridere nel pre serale di Rai 1 come ha fatto al sabato pomeriggio con il suo Italia sì, un programma da lui ideato e voluto. Quella del conduttore non è stata una stagione facile alla Rai. Aveva altri progetti di cui però poi non si è più parlato, complice anche il cambio al vertice di Rai 1. Dopo polemiche e musi lunghi, tutto però è tornato alla normalità e adesso Marco Liorni potrà farci compagnia per l’intera estate, iniziando proprio dal 3 giugno.

REAZIONE A CATENA TORNA SU RAI 1 DAL 3 GIUGNO 2019: CONFERMATA LA VECCHIA FORMULA

“Reazione a Catena” è un programma multipiattaforma. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i giorni dal 3 Giugno al 22 Settembre alle 18.45, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale e sui seguitissimi social della trasmissione che vantano una comunità di oltre 90.000 persone che si diverte a giocare con contenuti dedicati.

“Reazione a Catena” è un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”.

Questa sera quindi ci aspetta su Rai 1 l’ultima puntata de L’eredità con Flavio Insinna e i 7 magnifici campioni del programma di Rai 1 che si daranno battaglia per l’ultima volta. E da domani si cambia: Reazione a catena e si spera anche l’estate in tutta Italia!