Cortesie per gli ospiti-Bed & Breakfast è il nuovo programma di Real Time: ecco chi ci sarà in giuria

Real Time, dopo aver scommesso sui nuovi episodi di Cortesie per gli ospiti, con l’edizione andata in onda nell’ultimo anno, decide di dare un’altra possibilità al format creando una sorta di spin off. Attualmente il programma, come saprete, prevede una sfida tra “coppie comuni”che ricevono in casa i tre giudici e i due ospiti. Nella nuova versione invece la sfida diventa più difficile. Il nuovo programma di Real Time è Cortesie per gli Ospiti-Bed & Breakfast e, come avrete capito dal titolo, i protagonisti saranno i titolari di un B&B. L’anteprima di questa notizia, non ancora confermata da Real Time e Discovery Channel è stata data da DavideMaggio.it che rivela anche i nomi della giuria.

Secondo quanto riferisce l’autorevole sito dedicato al mondo della tv, Cortesie per gli Ospiti Bed and Breakfast ha come giurati/conduttori Michela Andreozzi, Max Viola e Lorenzo Biagiarelli.

CORTESIE PER GLI OSPITI BED & BREAKFAST E’ IL NUOVO PROGRAMMA DI REAL TIME

Michela Andreozzi nota comica e attrice dovrebbe avere il ruolo divertente del programma, non solo, lei prenderebbe in questa versione del programma il ruolo che ha in Cortesie degli ospiti, Csaba della Zorba. L’Andreozzi infatti sarebbe esperta di bon ton e di regole del galateo.

E ancora, l’analisi dello stile e dell’architettura è affidata a Viola, interior designer già al fianco di Paola Marella in Shopping Night Home Edition . Un volto quindi che il pubblico del canale 31 del digitale terrestre conosce bene.

E per finire c’è Lorenzo Biagiarelli che ovviamente, essendo un esperto di cucina, avrà il ruolo che ha Roberto Valbuzzi in Cortesie per gli ospiti versione classica ( e che in passato come ricorderete è stato anche di Alessandro Borghese). Per chi non lo sapesse tra l’altro Lorenzo, oltre a essere molto bravo in cucina è anche il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Lorenzo è un seguitissimo foodblogger e racconta sul suo sito e sui social molte esperienze culinarie in giro per l’Italia e per il mondo. E’ alla sua prima volta in tv, vedremo come se la caverà. Di certo ha un volto che piacerà moltissimo alle signore e forse questa volta a essere “gelosa” potrebbe essere Selvaggia.

Pare che le riprese del programma inizieranno a breve per cui ci saranno nelle prossime settimane anche delle anticipazioni in merito.