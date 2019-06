La vita in diretta Estate al via il 17 giugno con due nuovi conduttori

E’ arrivata l’estate e Rai 1 porta sul piccolo schermo una nuova programmazione. O meglio, i programmi sono i soliti, fatta eccezione per la novità Io e te, ma i volti di questa stagione estiva sono sicuramente diversi da quelli che abbiamo visto in passato. Dal 17 giugno va in onda su Rai 1 “La Vita in Diretta Estate”, il programma condotto da Lisa Marzoli, affiancata da Beppe Convertini, dal lunedì al venerdì dalle 16:50 alle 18:40. Due ore di intrattenimento pomeridiano, all’insegna dell’attualità, dello spettacolo e delle passioni dell’estate, per raccontare l’Italia “in tempo reale”: dai luoghi teatro della cronaca, così come da quelli dove la “bella stagione” prende forma.

Una scelta che ha sollevato diverse polemiche, in particolare per la decisione di affidare a un attore, alla sua prima volta con un programma in tv così importante, la conduzione del programma di punta del pomeriggio estivo di Rai 1. Non possiamo giudicare senza aver visto Convertini in azione, per cui attendiamo fiduciosi di vedere come se la saprà cavare!

Il programma andrà in onda al posto della versione classica de La vita in diretta condotta quest’anno da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

LA VITA IN DIRETTA ESTATE: SI PARTE IL 17 GIUGNO 2019

Come sarà quindi questa nuova Vita in diretta estate?

Un “quotidiano”, ed insieme un “rotocalco”, da sfogliare pagina dopo pagina, per leggere e comprendere notizie, fenomeni e personaggi. Di oggi, come di ieri.Mentre, sullo sfondo, scorre il racconto di un Paese che vive la sua “estate” di storie, esperienze, casi e testimonianze, ma anche di spiagge, borghi, tradizioni ed eventi.

Tutto commentato da beniamini del pubblico, ospiti speciali ed esperti di settore, ognuno chiamato a dire la sua su temi ed argomenti di grande interesse.

Con i caratteristici “collegamenti in diretta”, che vedono gli inviati incontrare la “gente comune” per strada, sui luoghi di lavoro, nelle case, nei momenti di festa, in riva al mare o in vetta a una montagna.

La regia è di Nicoletta Chiadroni. Si parte quindi il 17 giugno 2019.