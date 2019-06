A Live ennesimo spettacolo da brividi: Giorgio vs Francesca e Gennaro, volano paroloni

Ennesimo momento di televisione del quale avremmo volentieri fatto a meno quello visto il 12 giugno 2019 nella puntata di Live-Non è la d’Urso che, dopo aver dato ampio spazio al Pratiful, è tornato su un altro tema caldo caro alla conduttrice. Il caso Francesca de Andrè tradita da Giorgio che poi si fidanza nella casa con Gennaro. La concorrente del Grande Fratello 16 è stata accolta nello studio di Canale 5 con grande gioia dalla conduttrice mentre lei entrava mano nella mano con il suo Gennaro, il fidanzato ( ha commentato la d’Urso). E ad attenderla, in una delle famose sfere per il confronto, c’era Giorgio, il suo ex fidanzato, che pare, la ragazza non avesse ancora visto.

A LIVE NON E’ LA D’URSO SI ACCENDE LO SCONTRO TRA FRANCESCA DE ANDRE’ E GIORGIO

Ecco cosa ha detto Francesca prima ancora di sapere se nella sfera ci fosse il suo ex:

Se nella sfera c’è lui, mi viene da ridere e mi viene da vomitare, allo stesso tempo! Perché una persona mi chiama direttamente se ha qualcosa da dire! Certi riflettori danno alla testa! La sua faccia tosta, l’abbiamo vista più di una volta…

Giorgio come sempre molto euforico, ha dichiarato:

Come siete belli! Sono felicissimo, guarda… Sono venuto a dirtelo di persona un’altra volta… Sono il primo traditore seriale: mi è piaciuto questo titolo! Dopo l’ultimo post che ho fatto, dicendo che ho preso una pausa, sono venuto a dire che la pausa è finita! Sono venuto a farvi i complimenti, veramente! Ormai, sto andando di moda, ho tante donne! Ora ho anche la rossa!

Il ragazzo è riuscito a parlare molto poco, e tra le cose che ha detto, c’è stato anche il suggerimento alla sua ex, di non partecipare ai reality che, a suo dire, le farebbero davvero male. La de Andrè invece, che pare si sia molto aggiornata sui social ( chissà se ha anche dato una letta a tutte le cose che hanno scritto su di lei), ha continuato facendo notare che forse ha fatto suo di sostanze stupefacenti.

Quanto ti hanno pagato? La pausa è finita? Ma dai! Io, la pausa, al posto tuo, la farei in un altro posto… Sei da Sert, te l’hanno scritto su tutti i social! Mi dispiace che la mia mancanza ti abbia scatenato tutta quella follia. Potevi evitare casa mia come base per i tuoi tour per le tue serate milanesi! Non mi risulta che tu abbia una casa a Milano… Ti sei fatto fare un servizietto in macchina da quella ragazzina squisita!

Giorgio poi ha anche rivelato che la famosa lettera che Francesca ha ricevuto, non sarebbe stata neppure scritta da lui…

La de Andrè poi ha ribadito:

Ti devi far curare… Non hai parole perché sei fuori come un balcone. Devi darti una regolata, inquadrarti un attimo… Prima non era così! Non beveva nemmeno un bicchiere di vino! Lui è uscito dalle problematiche che aveva grazie a me!

L’ennesimo bruttissimo momento di televisione che ci saremmo volentieri evitati.