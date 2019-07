Stasera in tv 7 luglio 2019 Un passo dal cielo 4 e Vittoria e Abdul

Stasera in tv 7 luglio 2019 su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 4 in replica mentre Canale 5 propone il film Vittoria e Abdul. Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche Streghe con tre nuovi episodi e ancora il film Come ti rovino le vacanze, Quarto Grado, Atlantide con Andrea Purgatori e Little Big Italy 2. DI seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 7 luglio 2019. Su Rai 1 c’è Un passo dal cielo 4. Alle 21:25 in replica la fiction diretta da Jan Maria Michelini del 2016, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Munoz Morales, Fedez – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Streghe. Alle 21:05 i nuovi episodi: Il potere del trio, Il prisma delle anime e Prendere per la gola – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Flightplan – Mistero in volo. E’ il film del 2005 diretto da Robert Schwentke, con Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA DOMENCIA 7 LUGLIO 2019

Su Canale 5 c’è Vittoria e Abdul. Alle 21:15 in prima tv il film del 2018 con la regia di S. Frears, con T. Pigott-Smith, Judi Dench e Ali Fazal – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Come ti rovino le vacanze. Alle 21:20 il film del 2005 diretto da J. Daley, con C. Hemsworth, L. Mann – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 e di domenica sera ancora cronaca nera: Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero a pochi giorni dalla sentenza in Cassazione sulla scomparsa di Roberta Ragusa – Consigliato sì

Su La7 c’è Atlantide con Andrea Purgatori. Alle 21:15 una nuova puntata dal titolo Emanuela Orlandi, il cielo sottosopra – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Italia’s Got Talent – Best Of. Alle 21:35 le migliori esibizioni delle audizioni del talent – Consigliato sì – Su Nove c’è Little Big Italy 2. Alle 21:35 un nuovo appuntamento con Francesco Panella per trovare il migliore ristorante italiano all’estero – Consigliato sì