Il caso Clerici: Antonella è la grande esclusa “ma il pubblico è sovrano ed è la gente a casa che decide”

L’esclusione di Antonella Clerici dai palinsesti Rai 2019/2020 è davvero diventato un caso perché nessuno se lo aspettava, perché la delusione della conduttrice è forte ma è anche forte la sua convinzione che è e sarà il pubblico alla fine a decidere (foto). La Clerici non era alle presentazioni ieri perché non aveva niente da presentare ma non è una totale chiusura, dai vertici dell’azienda dicono che nella prossima primavera ci sarebbe qualcosa per la conduttrice. Inoltre, si pensa che potrebbe condurre lo Zecchino d’Oro e di certo condurrà la prima serata che dà il via a Telethon. Davvero poco per una professionista che da tanti anni lavora alla Rai con dedizione. Antonella Clerici è stata chiara nell’esporre il suo pensiero, parte delle sue emozioni alla rivista Oggi e ha anche aggiunto che il pubblico è sovrano.

ANTONELLA CLERICI SICURA CHE LA ATTENDONO COSE BELLE

E’ amareggiata ma non si scoraggia, sa già che se non dovesse sentirsi apprezzata non avrebbe problemi ad andare altrove e alla rivista ha confidato: “Penso che al di là della politica esista solo una regola che sopravvive nel tempo: saper fare il proprio lavoro. Io so di saperlo fare”. Il pubblico è davvero sovrano? Per Antonella è così: “la gente a casa decide. Quando aspettavo Maelle venni estromessa dalla Prova del cuoco e il pubblico insorse… Quindi non credo che resterò a casa a non far niente. Io sono una fucina di idee e di proposte”.

E’ sicura di se stessa perché ha sempre dimostrato il valore del suo lavoro, i flop ci sono stati ma fanno parte del mestiere. Sembra che dalla Rai dovrà ricevere 1 milione e 250 mila euro per non fare nulla, almeno nella stagione autunnale, non si scompone ma non resterà ferma a fare niente. “Una volta avrei creato magari una polemica, ora sono attendista. So che mi aspettano cose belle. Lo sento”. Attendiamo con lei.