Uomini e Donne, un ex tronista è nei guai: problemi con il fisco, chi sarà?

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano e, in queste ultime ore, dei rumors stanno ruotando proprio intorno a uno dei tanti ex tronisti che hanno partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi. Un ex tronista sarebbe davvero nei guai. A svelare che cosa sta accadendo è il settimanale Oggi. Qui si legge, infatti, che uno degli ex tronisti del programma in onda su Canale 5 avrebbe dei seri problemi con il fisco. Chi è l’ex protagonista di Uomini e Donne ad essere in vista in questa complicata storia? Nel frattempo vi sveliamo anche un dettaglio. Continuate a leggere per capirne di più.

Un ex tronista di Uomini e Donne vende la casa e prende una stanza in affitto a causa di problemi con il fisco

Da quello che si legge, non emerge soltanto il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia dei guai seri con il fisco. Arriva anche un nuovo dettaglio riguardo a questa situazione. Chi si è seduto per tanto tempo sul trono di Maria De Filippi infatti, avrebbe deciso, in quanto si sarebbe visto praticamente costretto, di vendere la sua casa per andare a dormire in una stanza presa in affitto in provincia di Milano, più precisamente a Sesto San Giovanni. Da questo si deduce quindi che parliamo di un tronista che viveva a Milano…

Uomini e Donne ultime: chi dei tronisti ha problemi con il fisco?

Fino ad ora non è stato ancora reso noto quale sia l’ex tronista ad essere il protagonista di questa vicenda. Sul web si fanno numerose ipotesi ma è ancora difficile capire chi sia il volto che si trova attualmente nei guai. Sul trono di Uomini e Donne, nel corso degli anni, si sono seduti davvero tanti personaggi e chi più, chi meno, è riuscito ad avere un ruolo importante nel mondo della tv, della moda oppure fa l’influencer e così via. Il tronista in questione è ancora conosciuto agli occhi del pubblico? Sembrerebbe proprio di sì e molto presto potrebbe finalmente spuntare il nome ufficiale.