Chi è Christian Fregoni: il campione di Caduta Libera che fa impazzire tutte

Si chiama Christian Fregoni e fa il bagnino: è lui il nuovo campione di Caduta Libera che sta facendo impazzire tutte le fan del programma di Canale 5. Dopo la fine del regno di Nicolò Scalfi che è stato campione per quasi novanta puntate e che ha fatto appassionare i telespettatori di Caduta Libera, tutti pensavano che sarebbe stato difficile affezionarsi a un nuovo campione e, invece, è arrivato Christian. Fregoni non solo sta appassionando per la sua intelligenza dimostrata nel programma ma anche per la sua bellezza. Tanto che, sui social network, Christian Fregoni è stato etichettato come il campione più sexy di sempre a Caduta Libera.

Christian Fregoni è il più bello di sempre a Caduta Libera e ha già vinto: ma ecco chi è davvero il campione e che cosa fa nella vita

Christian Fregoni, proprio come l’ex campione Nicolò, sbarca a Caduta Libera da Brescia. Il concorrente del programma di Gerry Scotti ha già portato a casa ben 75mila euro. Nella vita però fa il bagnino! Sarà anche per questo che Christian Fregoni ha sempre più fan? Il campione di Caduta Libera è anche uno studente di Scienze Motorie all’università e sta pure per laurearsi. Christian Fregoni studia, lavora, è uno sportivo ma anche un campione nel quiz di Gerry Scotti. Tutte caratteristiche che fanno di lui un ragazzo perfetto. Aggiungiamo il fatto che sia anche bello esteticamente e mettiamo la ciliegina sulla torta. E questo lo sanno bene tutte le sue fan che dopo averlo visto giocare a Caduta Libera sono accorse numerose sui social network in cerca del campione. Il suo profilo Instagram ha ancora pochi post ma inizia a popolarsi sempre di più di followers e di commenti di ragazze che lo riempiono d’affetto e di bellissime parole. E a proposito del suo profilo Instagram vi lasciamo, proprio qui di seguito, uno dei post di Christian Fregoni:

E voi cosa ne pensate del campione di Caduta Libera? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti!