Nicolò Scalfi lascia Caduta Libera: il campione ha perso domenica e va via in lacrime

I rumors erano reali: Nicolò Scalfi lascia Caduta Libera dopo oltre 80 puntate. “Sapevamo che prima o poi sarebbe successo” queste le prime parole di Gerry Scotti quando Nicolò ha finito il tempo senza dare la risposta corretta. Finisce quindi con un record assoluto per il ragazzo, la sua esperienza a Caduta Libera: campione in carica da ottobre, con oltre 80 puntate vinte, Nicolò resterà nella storia dei quiz italiani e non solo. Il giovane studente ( che al momento pare abbia lasciato l’università per capire che cosa vuole davvero fare) ha perso nella puntata del 6 luglio 2019.

Immaginiamo che Nicolò fosse dispiaciuto per la sconfitta ma non può si certo lamentarsi visto che non se ne va a mani vuote. Il suo infatti non è solo un record per permanenza in un programma formato quiz, ma anche per la cifra che ha vinto. Il montepremi totale di Nicolò Scalfi dovrebbe essere di circa 651 mila euro, se abbiamo fatto bene i conti.

NICOLO’ SCALFI LASCIA CADUTA LIBERA: LA SCONFITTA NELLA PUNTATA DEL 6 LUGLIO 2019

Probabilmente domani, chi oggi si è perso Caduta Libera, si chiederà che fine abbia fatto Nicolò non vedendolo sulla sua botola centrale a centro studio. Il campione ha perso e anche per lui è arrivato il momento di tornare a godersi la vita di tutti i giorni, anche se in realtà lo fa già da tempo visto che le puntate sono state registrate mesi fa.

“Un coniglietto” è costato carissimo a Nicolò Scalfi che non ha trovato nei 30 secondi utili, la risposta ai suoi dubbi. “Dopo 88 puntate salutarti è durissima” ha detto un Gerry visibilmente emozionato. Anche il campione era molto scosso e non ha potuto nascondere gli occhi lucidi.

E poi si è sciolto in lacrime: “Forse la mia emozione più grande è questa nel ringraziare tutti. Veramente è stato proprio bellissimo“. Queste le parole di un commossissimo Nicolò mentre anche la sua mamma presente tra il pubblico piangeva insieme a suo figlio. “Il mio è un pianto di gioia è stato bellissimo. Non posso che essere grato a tutti voi” ha continuato il campione mentre anche gli occhi di Gerry si facevano più lucidi.

“Ciao grande Nicolò” ha detto Gerry mentre il giovane scivolata sotto la botola. Lo rivedremo nel torneo dei grandi campioni!

Nicolò Scalfi lascia Caduta Libera: il campione ha perso domenica e va via in lacrime ultima modifica: da