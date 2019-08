Stasera in tv 2 agosto 2019 Grand Tour e La sai l’ultima

Stasera in tv 2 agosto 2019 i programmi tv propongono su Rai 1 Grand Tour, su Canale 5 La sai l’ultima con Ezio Greggio, il meglio dello show delle barzellette. Inoltre, tra i programmi in tv in onda stasera in prima serata anche Chicago Med, Die Hard – Duri a morire, il film Fiore, Italia vs Kenya per la pallavolo femminile e ancora XFactor – Il Sogno e Tut – Il destino di un Faraone. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv venerdì 2 agosto 2019. Su Rai 1 c’è Grand Tour. Alle 21:25 al via il nuovo programma condotto da Lorella Cuccarini con Angelo Mellone e Peppone – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Pallavolo Femminile – Italia vs Kenya. Alle 21:05 l match per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2010 – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Fiore. Alle 21:20 il film del 2016 diretto da Claudio Giovannesi, con Daphne Scoccia e Jsciua Algeri. Un amore tra due ragazzi che vive solo di brevi conversazioni e sguardi perché i due minorenni sono in carcere – Consigliato sì



I PROGRAMMI TV DI STASERA 2 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è La sai l’ultima? Alle 21:30 il meglio delle barzellette proposte in questa nuova edizione con la conduzione di Ezio Greggio – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Chicago Med. Alle 21:20 gli episodi La mia strategia, Chiusura forzata e Il diavolo sotto copertura – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Die Hard – Duri a morire. Alle 21:30 il film del 1995 diretto da John McTiernan, con Bruce Willis e Jeremy Irons – Consigliato no





Su La7 c’è Tut – Il destino di un faraone. Alle 21:15 in replica Il tradimento e Destino – Consigliato sì – Su Tv8 c’è XFactor – Il Sogno. Alle 21:35 i momenti più belli delle ultime otto edizioni – Consigliato sì – Su Nove c’è I migliori fratelli di Crozza. Alle 21:30 il meglio dell’ultima edizioni del programmi di Maurizio Crozza tra la satira e i suoi personaggi – Consigliato sì