Temptation Island Vip news: ultime notizie sulle coppie protagoniste

La versione classica di Temptation Island è terminata da appena qualche giorno e già si attende la nuova edizione Vip. Su Canale 5 è già andato in onda il primo promo ufficiale con la nuova conduttrice Alessia Marcuzzi. Adesso però tutti vogliono sapere quali saranno le coppie del mondo dello spettacolo che metteranno in gioco i loro sentimenti a Temptation Island Vip. Non ci sono ancora delle notizie certe ma moltissime indiscrezioni. Tra le coppie dell’isola delle tentazioni in versione vip potrebbero esserci, tra gli altri Francesco Chiofalo e la sua Antonella Fiordelisi, Andrea Dal Corso e Teresa Lagella, Aida Yespica e Geppy Lama e tante altre. Andiamo a vedere meglio che cosa sappiamo al riguardo.

Temptation Island Vip: Lenticchio torna all’isola delle tentazioni dopo Selvaggia Roma? La sua nuova fidanzata era una tentatrice nella sua edizione

Francesco Chiofalo è decisamente noto al pubblico di Temptation Island. Lo conosciamo molto bene. Ha partecipato, qualche anno fa, insieme alla sua ex fidanzata Selvaggia Roma. L’amatissimo Lenticchio potrebbe ritornare nella versione Vip insieme alla sua nuova partner, Antonella Fiordelisi. E per chi non lo sapesse, la nuova fidanzata di Francesco Chiofalo è stata una tentatrice proprio nell’edizione in cui Lenticchio partecipò in coppia con Selvaggia Roma. Potrebbero essere una delle nuove coppie della seconda edizione Vip del programma di Canale 5? Sicuramente i fan di Francesco e questa nuova coppia ci sperano e sembra proprio che i due siano già in cima alla lista del cast. Vi piacerebbe rivederli a Temptation Island Vip e, questa volta, insieme?

Temptation Island Vip: le altre possibili coppie della nuova edizione e chi sicuramente non ci sarà

Tra le altre possibili coppie della seconda edizione di Temptation Island Vip, potremmo trovare anche alcune delle coppie nate a Uomini e Donne, come è già successo in passato anche nella versione classica del programma. In molti scommettono su Natalia Paragoni e Andrea. Sarà così? Nelle prossime settimane, sicuramente, si inizieranno a ufficializzare le primissime coppie che si metteranno in gioco nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Nel frattempo anticipiamo quale coppia vip non farà parte del cast. Si era parlato a lungo della possibilità di vedere Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge nella seconda edizione di Temptation Island Vip. Questa possibilità è però svanita del tutto, ormai. La Marcuzzi ha già rilasciato delle dichiarazioni in merito alla scelta delle coppie: “Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace quello che non ti aspetti”.

Le parole della nuova conduttrice lasciano pensare ad una edizione frizzante di Temptation Island Vip. Sarà davvero così? Cosa dobbiamo aspettarci? Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per avere delle notizie più certe riguardo alle coppie che parteciperanno al programma di Canale 5, in onda sulla rete Mediaset a partire da Settembre.