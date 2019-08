Superquark stasera su Rai 1: ecco cosa vedremo il 7 agosto 2019

La scienza torna protagonista nella serata del mercoledì sera di Rai 1. In onda oggi una nuova puntata di Superquark, cosa vedremo il 7 agosto 2019? Per gli amanti dei pinguini, e non solo, una puntata da non perdere quella in onda stasera. Oggi infatti, il documentario d’apertura della BBC racconterà il “dietro le quinte” della serie dedicata alle grandi dinastie degli animali. Sarà il riassunto di oltre 4 anni di riprese, effettuate nei territori più belli e lontani, ma anche più pericolosi della terra. Dalle giungle dell’India alle savane dell’Africa. Dal caldo torrido delle stagioni secche, al gelo insostenibile delle coste dell’Antartide.

Scopriamo quindi qualche dettaglio in più sulla puntata di Superquark in onda oggi su Rai 1.

SUPERQUARK IN ONDA OGGI 7 AGOSTO 2019 SU RAI 1: ECCO COSA VEDREMO OGGI

Proprio al Polo sud, dopo mesi di riprese, la troupe si è trovata davanti a un gruppo di pinguini rimasti intrappolati in un burrone. Decidere di intervenire, contravvenendo alla prima regola dei documentaristi, non è stato facile. Si vedrà l’escamotage che gli operatori hanno trovato per provare a salvare gli animali, rispettando il più possibile il normale corso della natura. Un episodio davvero speciale, che racconta le difficoltà e i trionfi nella realizzazione di una serie di successo.

A Reggio Emilia, epidemiologi e pediatri lavorano fianco a fianco per affrontare il problema dell’obesità infantile. Barbara Gallavotti e Giulia De Francovich sono andate a capire come.

Alberto Angela tornerà anche questa sera con una nuova rubrica, si visiterà il luogo da cui si gestisce tutto ciò che avviene sulla Stazione Spaziale Internazionale: il Centro Controllo Missione al Johnson Space Center di Houston.

E ancora: i vulcani hanno una voce. Microfoni speciali decodificano i suoni non percettibili all’orecchio umano che preannunciano le eruzioni imminenti. Marco Visalberghi e Barbara Bernardini raccontano cosa succede sull’Etna.

Cos’è l’autismo? Si farà il punto su una condizione molto varia e poco compresa, che riguarda migliaia di famiglie in Italia, con il servizio di Barbara Gallavotti e Rossella Livigni.

Appuntamento quindi a questa sera con una nuova puntata di Superquark da non perdere.