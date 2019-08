Stasera in tv 14 agosto 2019 SuperQuark e Liverpool – Chelsea

Tra i programmi in tv di stasera mercoledì 14 agosto 2019 su Rai 1 SuperQuark con Piero e Alberto Angela mentre Canale 5 manda in onda la partita Liverpool – Chelsea in diretta da Istanbul. Stasera in tv anche Stasera Italia – Speciale Ponte Morandi, oggi è un anno esatto dal tragico crollo a Genova; inoltre in prime time In Onda Speciale, ugualmente dedicato a Genova, Indovina Chi, Elementary e New York Academy. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 14 agosto 2019. Su Rai 1 c’è SuperQuark. Alle 21:25 Piero angela apre la puntata con Le meraviglie del piante, il primo di tre episodi della BBC. A seguire la fisica applicata al cibo, la pizza. Dietro le quinte della storia, come conservare gli alimenti, il basilico da coltivare sott’acqua e tanto altro ancora – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Elementary. Alle 21:20 in prima tv gli episodi Un fiuto speciale e L’ultima modella – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è La principessa Sissi. Alle 21:05 ancora una volta il film del 1955 diretto da Ernst Marischka, con Romy Schneider, Karlheinz Bhm, Magda Schneider, Josef Meinrad, Vilma Degischer – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 14 AGOSTO 2019

Su Canale 5 c’è Liverpool – Chelsea. Appuntamento alle 20:45 in diretta da Istanbul con il derby inglese per la Supercoppa Europea – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è New York Academy. Alle 21:15 in prima tv il film del 2016 diretto da Michael Damian, con Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno, Jane Seymour – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Stasera Italia – Speciale Ponte Morandi. Alle 20:30 una punta dedicata al tragico crollo del ponte a Genova, persero la vita 43 persone – Consigliato sì





Su La7 c’è In Onda Speciale. Alle 20:35 una puntata speciale con Luca Telese e David Parenzo dedicata a Genova – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Balla coi lupi – Extended Version. Alle 21:30 il film datato 1990 diretto da K. Costner, con K. Costner, M, Mcdonnell – Consigliato sì – Su Nove c’è Indovina chi. Alle 21:15 il film del 2005 diretto da Kevin Rodney Sullivan, con Bernie Mac, Ashton Kutcher, Zoe Saldana, Judith Scott – Consigliato sì