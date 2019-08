Damiano Er Faina dai social a Temptation Island Vip: ecco chi è

Mancano oramai davvero poche settimane alla messa in onda di uno dei programmi più attesi della stagione televisiva. Si tratta di Temptation Island Vip, l’isola delle tentazioni con i personaggi del mondo dello spettacolo. Appena poche ore fa sono state annunciate tutte le coppie vip che parteciperanno a questa seconda e attesissima nuova edizione di Temptation Island Vip e metteranno in gioco i loro sentimenti. Tra tutti i nomi che faranno parte del programma condotto da Alessia Marcuzzi, i fan di Canale 5 non hanno potuto non notare la presenza di Damiano Er Faina, uno dei personaggi più amati dal popolo del web che si presenta alla versione Vip di Temptation Island insieme alla sua ragazza Sharon. Ma chi è Damiano Coccia? Scopriamolo insieme.

Damiano Er Faina sbarca a Temptation Island Vip: ecco cosa c’è da sapere su di lui

Come abbiamo già anticipato Damiano Coccia, più conosciuto come Damiano Er Faina, è uno dei personaggi più amati sul web. Si è sempre distinto con i suoi video social in cui esprime i suoi pensieri commentando diverse vicende ed argomenti di vario tipo in una maniera piuttosto “personale”. E tra i commenti di Damiano Er Faina non sono certo mancati anche quelli per alcuni dei protagonisti delle precedenti versioni di Temptation Island come quelli per Jessica Battistello, Arcangelo e Nunzia, e come dimenticare Oronzo? Questa volta però probabilmente saranno i telespettatori da casa a commentare il comportamento di Damiano Er Faina nella versione Vip di Temptation Island. Che cosa combinerà all’interno del villaggio? Sarà fedele alla sua fidanzata? I fan di Damiano e del trash non aspettano altro che vedere in azione Er Faina!

Temptation Island Vip: Damiano Er Faina e la sua fidanzata tra le coppie della seconda edizione

Dopo essere approdato a Le Iene e ad Avanti un altro! per Damiano Er Faina è il turno di dimostrare il suo amore per la sua fidanzata a Temptation Island Vip. Er Faina è uno dei personaggi più attesi dai fan dell’isola delle tentazioni. Damiano parteciperà insieme alla sua Sharon Macrì. Il re del web come si comporterà? Riuscirà a non ricevere le critiche che lui stesso ha già fatto agli altri protagonisti del programma di Canale 5? I suoi sostenitori già assicurano che ci sarà da divertirsi mentre in molti non hanno ben preso la sua partecipazione a Temptation Island Vip.

E voi che cosa ne pensate a tal proposito? Non ci resta che attendere per vedere Damiano Er Faina e la sua fidanzata Sharon Macrì in azione a Temptation Island Vip. L’appuntamento con l’isola delle tentazioni e con Alessia Marcuzzi è per settembre in prima serata su Canale 5. Curiosi di assistere alle vicende di queste nuove coppie? Seguirete anche questa seconda stagione? Fateci sapere il vostro pensiero nei commenti.