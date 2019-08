Temptation Island Vip 2019 news: ecco i nomi ufficiali delle sei coppie famose

Pronti per scoprire nomi e cognomi delle dodici persone famose che stanno per partire per la Sardegna dove si registra la seconda edizione di Temptation Island Vip? Pochissimi minuti fa su tutti i social del programma di Canale 5 sono arrivate le anticipazioni ufficiali con le ultime news su Temptation Island Vip 2019 che rivelano proprio i nomi delle sei coppie famose che stanno per mettersi in gioco partecipando al reality per riscoprire i sentimenti. Il reality delle tentazioni, un viaggio per capire che sentimenti si provano per la persona al proprio fianco. A grande sorpresa, solo una delle coppie ufficiali è tra quelle che erano finite sui giornali in queste settimane. La redazione e la produzione di Temptation devono aver fatto un ottimo lavoro per mantenere il segreto e dare così una bella sorpresa al pubblico che sembra apprezzare i nomi delle coppie che si metteranno in gioco. Ma scopriamo chi sono: ecco per voi tutti i dettagli!

TEMPTATION ISLAND VIP 2019, LE COPPIE: ECCO NOMI E COGNOMI DEI PERSONAGGI FAMOSI

Come dicevamo in precedenza, confermata la presenza a Temptation Island Vip 2 di Nathaly Caldonazzo e del suo compagno Andrea Ippoliti. Si erano fatti i nomi dei due e infatti la loro presenza viene confermata.

Farà felice i fans di Uomini e Donne la scelta di rivedere in tv una delle troniste più amate di sempre. Parliamo di Serena Enardu che parteciperà al fianco del suo noto compagno, il cantante Pago.

Dal mondo Rai arriva invece la bellissima Chiara Esposito che tutti conosciamo per il suo ruolo di professoressa a L’eredità. Chiara partecipa insieme al suo compagno, Simone Bonaccorsi.

E che dire della presenza di Anna Pettinelli? Una donna intelligente, piena di energia, senza peli sulla lingua ma anche innamorata di un ragazzo molto più giovane di lei. Di certo saprà dare saggi consigli alle sue compagne di viaggio ma si metterà davvero in gioco e il suo fidanzato, sarà fedele alla donna che ama? Stefano Andrea Macchi tra l’altro, ci sembra un personaggio da non sottovalutare. Ne vedremo delle belle?

Dal mondo del cinema e non solo, arriva Ciro Petrone. L’attore ha partecipato anche a un altro reality e adesso si mette in gioco con la sua fidanzata, Federica Petrone. Immaginiamo che anche Ciro ci darà grandi soddisfazioni.

Ultima coppia a Temptation Island Vip 2019: Damiano er Faina e la sua Sharon Macrì. Chi bazzica nel mondo dei social conosce molto bene Damiano, seguitissimo anche perchè spesso commenta quello che succede proprio nel mondo dei vip. E adesso nel piccolo schermo ci finirà lui insieme alla sua fidanzata. Come si comporterà? Manterrà i nervi saldi?