La crisi del Governo vista in tv: gli ascolti dei programmi dedicati alla politica il 20 agosto

Il 20 agosto palinsesti completamente rivoluzionati per le reti che hanno deciso di seguire in diretta l’evoluzione della crisi di Governo a partire dalle 15 quando è iniziato il discorso di Giuseppe Conte al Senato. Una lunghissima giornata che è andata avanti fino alle 23 in prima serata con diversi speciali. La rete più seguita si conferma essere Rai 1 che ha visto oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv per il discorso del premier. Va benissimo anche La7 che inizia alla grande nel pomeriggio con Enrico Mentana e la sua Maratona Mentana e chiude poi in prime time con In onda ( che in accesso fa numeri d’oro ).

Ecco l’analisi dei dati auditel relativi alla giornata di ieri con il focus dedicato ai programmi che hanno seguito in diretta la crisi di governo.

ASCOLTI TV PROGRAMMI DEDICATI ALLA CRISI DI GOVERNO: PRIMA SERATA

Ecco gli ascolti dei programmi in onda in prima serata:

Su Rai1 Speciale Tg1 – I Giorni della Crisiha conquistato 1.610.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Su Rete4 Stasera Italia – Speciale Crisi di Governo totalizza un a.m. di 744.000 spettatori con il 4.7% di share.

Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 1.068.000 spettatori con uno share del 7%

Da notare l’ottimo risultato di La7, anche se i numeri restano quelli tipicamente estivi, il programma di Telese trainato da Maratona Mentana va meglio di Rete 4.

ASCOLTI TV DEI PROGRAMMI DEDICATI ALLA CRISI DI GOVERNO: ACCESS PRIME TIME

Passiamo all’access prime time:

Su Rai2 Tg2 Post segna il 6.6% con 1.200.000 spettatori.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.000.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.119.000 (6.2%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 1.831.000 spettatori (10.1%).

Ottimi anche in questo caso gli ascolti di La7 che si conferma rete privilegiata in assenza di contro programmazione su Rai 1.

ASCOLTI TV DEI PROGRAMMI DEDICATI ALLA CRISI DI GOVERNO: IL PRE SERALE

Nel pre serale:

Rai Parlamento Speciale 1.447.000 (9.3%).

ASCOLTI TV DEI PROGRAMMI DEDICATI ALLA CRISI DI GOVERNO NEL POMERIGGIO

Rai 1 si affida a uno speciale in onda sulla rete ammiraglia con partenza alle 15: la Comunicazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte informa 2.442.000 spettatori con il 21.9%.

Su La7 il TgLa7 Specialeha ottenuto 1.060.000 spettatori con il 9.2%.