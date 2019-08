Storie Italiane quando riparte? Eleonora Daniele torna nel mattino di Rai 1

Probabilmente con la fede al dito, anche se la data delle nozze è avvolta ancora nel mistero, Eleonora Daniele farà il suo debutto nella nuova stagione di Storie Italiane. Immaginiamo infatti che il matrimonio sarà celebrato prima che il programma del mattino di Rai 1 vada in onda ( ma su questo tema vi terremo aggiornati). Chicche di gossip a parte, ci concentriamo invece sul ritorno in tv della bravissima conduttrice di Rai 1 che riprende il timone del suo Storie Italiane. Il programma del mattino di Rai 1, in onda dopo Uno Mattina, avrà in questa stagione televisiva un nuovo orario. Andrà infatti in onda alle 10,30 per poi dare la linea a La prova del cuoco che torna nella sua classica collocazione del mezzogiorno! E’ questa la grande novità per l’edizione 2019/2020 del programma di rai 1.

Squadra che vince non si cambia e infatti la Daniele dovrebbe tornare in onda con il gruppo di autori, collaboratori e giornalisti che hanno fatto del programma di Rai 1 un programma vincente, sia per ascolti che per contenuti. Oltre a brillare nella fascia in cui va in onda, Storie Italiane è capace di portare sul piccolo schermo inchieste e reportage degni di una prima serata grazie all’ottimo lavoro svolto dalla Daniele e dalla squadra di inviati e giornalisti sempre sul pezzo.

STORIE ITALIANE TORNA IN ONDA A SETTEMBRE SU RAI 1

Il programma di Eleonora Daniele ci aspetta dal 9 settembre 2019 con la nuova edizione. Il 9 settembre debutterà anche La prova del cuoco che lo ricordiamo, andrà in onda alle 12 subito dopo il programma della Daniele.

Anche quest’anno sarà possibile seguire in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app dedicata, Storie Italiane per chi non avesse modo di sintonizzarsi su Rai 1, vecchio metodo!

Appuntamento quindi al 9 settembre 2019 con la prima puntata di Storie Italiane in diretta su Rai 1 a partire dalle 10,30.