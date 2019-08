Silvia Toffanin tornerà a parlare del Pamela Prati Gate a Verissimo?

Manca pochissimo all’inizio della prossima stagione di Verissimo e Silvia Toffanin, intervistata da Tv, sorrisi e canzoni ha raccontato quello che succederà da settembre nel pomeriggio del sabato di Canale 5. Una nuova edizione che sarà caratterizzata, come sempre da grandi ospiti e grandi esclusive. Visto il successo dell’ultima edizione, non si può non chiedere alla Toffanin se anche quest’anno, nel suo programma, si tornerà a parlare del Pamela Prati Gate. A maggio del 2019, la Toffanin avrebbe dovuto raccontare in esclusiva il matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone ma tutti sappiamo come è finita la storia. Nel salotto di Verissimo, la Prati, ha raccontato la sua verità e ha fatto persino piangere Silvia, spaventata per quello che era successo alla show girl sarda. Un caso che, come ricorderete, ha fatto parlare tutta Italia e che ha portato ascolti ottimi al programma, che già poteva vantare numeri eccellenti.

SILVIA TOFFANIN RIVELA PERCHE’ HA DETTO NO AI PROGRAMMI DI MARIA

Ci si chiede quindi se anche a settembre si potrebbe tornare a parlare di questa vicenda.

SILVIA TOFFANIN PARLA DEL PAMELA PRATI GATE: ECCO CHE COSA SUCCEDERA’ A VERISSIMO

Ecco le parole di Silvia Toffanin in merito, dall’intervista di Tv, sorrisi e canzoni:

Se tornerò sul caso Pamela Prati? Se ci saranno degli sviluppi, perché no? Il comportamento di Pamela [che ha accusato Silvia Toffanin di averla messa sotto torchio senza che lei se lo aspettasse, ndr] mi ha stupito. In fondo il succo del nostro mestiere è tutto qui: cercare di capire dove sta la verità, no? Al di là degli scoop, ciò che per me conta davvero è quello. Chi viene a Verissimo lo sa, quindi accetta di raccontarsi con generosità. E, possibilmente, senza mentire”

Non ci resta che aspettare le registrazioni delle puntate di Verissimo per capire se Pamela Prati tornerà in quello studio, magari per parlare di come è cambiata la sua vita dopo lo scandalo che l’ha travolta.