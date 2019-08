Silvia Toffanin spiega perché ha detto no ai programmi di Maria De Filippi

La bella Silvia Toffanin sta per fare il suo grande ritorno in tv con Verissimo nel sabato pomeriggio di Canale 5. Da quanto ne sappiamo però avremmo potuto vedere la conduttrice al comando di molti altri programmi tv di Mediaset. Sono arrivate delle proposte di lavoro piuttosto importanti a Silvia Toffanin ma lei ha deciso di rifiutarle tutte. Da Amici Vip fino a Temptation Island Vip, la Toffanin ha rinunciato alla conduzione dei programmi di Maria De Filippi. L’apprezzatissima Silvia è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ed è proprio qui che la conduttrice ha spiegato il motivo della sua scelta. Continuate pure a leggere per scoprire che cosa ha detto.

Silvia Toffanin rifiuta la conduzione dei programmi della De Filippi: proposte importanti ma lei sceglie la sua famiglia

La conduzione di Amici Vip o di Temptation Island Vip sarebbero sicuramente state delle tappe importanti per la carriera di Silvia Toffanin eppure la conduttrice Mediaset ha detto di no alle importanti proposte dei programmi di Maria De Filippi. “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia“ ha così spiegato la sua scelta Silvia Toffanin. “Il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista“ sono poi state le parole della nota conduttrice di Verissimo. “Di fronte ai miei figli non ho tecniche, non ho scudi: sono totalmente ‘disarmata’ e mi sciolgo. Ma sono una mamma coccolona e piuttosto chiacchierona. Parlo tantissimo con loro” racconta poi a Sorrisi e Canzoni proprio a proposito dei suoi figli. La conduttrice svela anche qualcosa di simpatico. I suoi bambini le fanno spesso delle domande e delle volte la stessa Silvia ha difficoltà nel dare delle risposte ai suoi figli. Ma indovinate a chi chiede aiuto la Toffanin! Beh, a internet ovviamente.

Silvia Toffanin: la sua scelta viene apprezzata dal pubblico, intanto tutto pronto per Verissimo

La scelta ma soprattutto la motivazione alla scelta di Silvia Toffanin ha davvero stupito il pubblico italiano. I fan della nota conduttrice di Canale 5 hanno molto apprezzato le parole di Silvia e anche il popolo del web si è emozionato per la decisione della Toffanin. Adesso però la conduttrice è prontissima a tornare sul piccolo schermo. Confermatissima, infatti, la sua conduzione di Verissimo. Poche le anticipazioni che abbiamo per il momento sul programma di Mediaset. Chi saranno gli ospiti del mondo dello spettacolo ad essere intervistati da Silvia Toffanin? Riuscirà il programma ad ottenere lo stesso successo della scorsa stagione?

Quel che è certo è che l’appuntamento con Verissimo è previsto per il prossimo primo pomeriggio del 14 settembre, come sempre su Canale 5 ovviamente. Pronti per vedere di nuovo Silvia Toffanin al timone di Verissimo? Chi vi piacerebbe vedere ospite nel suo studio?