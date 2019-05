Silvia Toffanin chiude in lacrime Verissimo commossa dalla storia di Pamela Prati ma le crede solo a metà

E’ stata forse una delle stagioni migliori quelle di Silvia Toffanin a Verissimo. Una crescita professionale che l’ha portata a confrontarsi con storie di diverso tipo che ha saputo gestire al meglio come è successo anche nel Pamela Prati Gate. E se fino a qualche anno fa non le davamo speranze, dobbiamo ammettere che quel ruolo di regina del sabato pomeriggio se l’è sicuramente meritato. E oggi, anche le sue lacrime di fronte a una Pamela Prati che invece ha fatto più fatica di lei a commuoversi, dimostrano anche la grande empatia che Silvia ha avuto con i protagonisti di questa storia. Non sappiamo se crederà a Pamela Prati o meno dopo quello che è successo nella puntata del 25 maggio 2019 di Verissimo. Non sappiamo se vorrà darle il beneficio del dubbio ma sappiamo che si è commossa, ha provato dolore nel vedere una donna di 60 anni umiliata, innamorata di un uomo che non esiste. Vittima o carnefice? Plagiata o membro a sua insaputa di una setta? Questo forse solo il tempo lo dirà.

SILVIA TOFFANIN CHIUDE VERISSIMO CON L’INTERVISTA A PAMELA PRATI

Ancora oggi, Pamela Prati è convinta che in qualche parte del mondo ci sia il suo Marco Caltagirone, quella persona che stava chattando con lei. La persona di cui si è innamorata. Silvia Toffanin la invita a destarsi da quest incubo, parla di un film horror, di una storia bruttissima. Ma Pamela ci crede ancora. “Esci, vai al ristorante, incontra una persona in carne e ossa” ha commentato la conduttrice di Verissimo. Le ha augurato il meglio, commuovendosi, le ha augurato di capire che tutto questo deve finire, che deve voltare pagina, che deve cambiare rotta. Le ha augurato di tornare a essere di nuovo felice lontano da tutte le persone che le hanno fatto del male.

La conduttrice spera che Pamela si sia resa finalmente conto di tutto quello che le è successo anche se non sarà facile tornare alla vita di sempre.

Si chiude con le lacrime amare di Silvia Toffanin questa stagione di Verissimo ( su quelle della Prati non potremmo scommettere), una stagione che probabilmente resterà nella storia per gli ascolti da record, anche a tutta questa vicenda e che potrebbe registrare, con questa intervista, un nuovo boom di ascolti. Capitolo dati auditel a parte, alla conduttrice vanno fatti solo i complimenti per come ha saputo gestire questa situazione. Non era facile.