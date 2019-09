Stasera in tv 2 settembre 2019, cosa vedere oggi? I programmi di stasera con tre debutti

Cosa vedere stasera in tv? Ve lo raccontiamo nella nostra Guida Tv Zapping che ci illustra la programmazione completa della prima serata di oggi 2 settembre 2019. L’estate non è ancora finita ma pian piano il palinsesto dei vari canali tornerà alla normalità. E vedremo anche qualcosa di interessante. Da segnalare sicuramente oggi su Canale 5 la prima puntata della serie tv La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey. La storia di un insegnante che si innamora di una minorenne e viene accusato del suo omicidio…Una serie che ha riscosso grandissimo successo negli Usa e non solo.

Su Rai 1 serata di repliche con il film Io che amo solo te. Protagonisti Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti che interpretano due giovani che stanno per sposarsi ma non sanno che molti anni prima i lor genitori erano innamorati e pronti a fare il grande passo. Nella meravigliosa location di Polignano a mare, una storia d’amore tutta all’italiana. Consigliato a chi non l’ha visto

Su Rai 2 invece primo racconto dei protagonisti di Made in Sud. Si inizia con Made in Arteteca. Consigliato a chi ama la risata

E anche su Rai 3 un debutto, quello della nuova edizione di PresaDiretta. Nella prima puntata si affronta il problema dell’Inverno Demografico italiano: se continuano così, gli italiani rischiano l’estinzione. Con il risicato indicatore di 1,3 figli per donna, l’Italia è ben al di sotto di quella che i demografi chiamano “la soglia minima di sostituzione”, ovvero quel numero di figli necessario per rimpiazzare naturalmente i decessi. Consigliato si

Su Canale 5 la prima puntata de La verità sul caso Harry Quebert con i primi due episodi. 1×01: Sommerdale (Maine), 1975. Harry Quebert conosce la quindicenne Nola Kellergan sulla spiaggia. Quell’incontro cambierà la vita di entrambi, irrimediabilmente, per sempre: quando la ragazza sarà uccisa, lui sarà accusato del delitto. Nel secondo episodio con una serie di flashback rivivremo la loro storia d’amore. Consigliato si

Si parte in anticipo con Nicola Porro su Rete 4 con Quarta Repubblica. Nella puntata di stasera che anticipa di una settimana sulla tabella di marcia, dovrebbe essere ospite Matteo Salvini. Consigliato si

Su Italia 1 il film Wanted-Scegli il tuo destino, film del 2008. Consigliato ni

Anche su La7 in onda un film, un grande classico: Caccia al ladro. Consigliato si

Agente 007 – Moonraker: Operazione Spazio in onda su La7. Sempre consigliato

Chiudiamo con il Nove dove va in onda il film Ma tu di che segno sei. Consigliato no