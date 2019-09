Mattino 5, Federica Panicucci in lacrime ricorda Nadia Toffa: la puntata è dedicata a lei

Il 9 settembre è giornata di grandi debutti in televisione. Sul piccolo schermo infatti vanno in onda tutti i programmi ( o quasi tutti ) che ci faranno compagnia da qui fino a maggio. E tra i debutti odierni anche quello di Mattino Cinque. Puntualissimi Federica Panicucci e Francesco Vecchi alle otto e mezza di oggi hanno preso la linea per la prima puntata di Mattino Cinque in onda su Canale 5. Il programma torna senza grosse novità per la sua narrazione ma oggi fa un omaggio speciale. Prima di iniziare le chiacchiere con gli ospiti in studio nello spazio dedicato alla cronaca rosa e allo spettacolo, Federica Panicucci annuncia che la puntata sarà dedicata a Nadia Toffa. Vediamo quindi sullo schermo una bellissima immagine della conduttrice de Le Iene venuta a mancare a metà agosto. Con gli occhi lucidi la Panicucci omaggia la sua collega, sottolineando che non si poteva non cominciare così.

Dopo lo spazio pubblicitario viene mandato in onda un filmato che mostra alcuni dei momenti più belli della carriera e della vita di Nadia.

MATTINO 5 PUNTATA DEDICATA A NADIA TOFFA: SI RICOMINCIA CON IL SUO SORRISO

“Scusate sono molto commossa nel ricordare Nadia, ancora oggi facciamo fatica a crederci” ha detto tra le lacrime la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Non ha potuto trattenere le lacrime e ha ceduto la parola ad Alessandro Cecchi Paone che ricorda quanto speciale fosse Nadia. In studio si parla del grande insegnamento che Nadia ha lasciato a tutti nonostante il calvario che ha dovuto affrontare.

Vengono mostrati altri servizi che ricordano la battaglia di Nadia durante la malattia ma anche i tanti reportage che la iena ha realizzato nel suo lavoro, una “tosta” la Toffa.

La conduttrice ricorda le testimonianze lasciate da Nadia nel corso delle sue cure: “Quello che lei faceva l’ha fatta diventare una di noi” ha continuato la Panicucci visibilmente commossa.