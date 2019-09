Stasera in tv 20 settembre 2019 Tale e Quale Show e Rosy Abate – Seconda Stagione

Stasera in tv 20 settembre 2019 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show con Carlo Conti e i protagonisti vip mentre Canale 5 in prime time manda in onda la seconda puntata di Rosy Abate – Seconda Stagione. Tra i programmi tv di stasera anche Quarto Grado, Il colore nascosto delle cose con Golino e Giannini; inoltre Propaganda Live, X Factor 2019 – Le Audizioni, NCIS – Los Angeles. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping dei programmi in onda stasera in tv. Su Rai 1 c’è Tale e Quale Show. Alle 21:25 la seconda puntata della nuova edizione dello spettacolo condotto Carlo Conti. In gara Flora Canto e Sara Facciolini, Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, Francesco Monte, Francesco Pannofino, Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è NCIS – Los Angeles. Alle 21:20 in prima tv l’episodio Fumo negli occhi prima parte – A seguire SWAT – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Il colore nascosto delle cose. Alle 21:20 il film diretto da Silvio Soldini del 2017, con Valeria Golino, Adriano Giannini – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 20 SETTEMBRE 2019

Su Canale 5 c’è Rosy Abate – Seconda Stagione. Alle 21:30 in prima tv la seconda puntata della seconda stagione – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è X- Men Le Origini – Wolverine. Alle 21:20 il film diretto da Gavin Hood del 2009, con Ryan Reynolds, Lynn Collins, Danny Huston, Hugh Jackman– Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Quarto Grado. Alle 21:30 l’appuntamento con la cronaca nera e la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero – Consigliato sì





Su La7 c’è Propaganda Live. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con Diego Bianchi – Consigliato sì – Su Tv8 c’è X Factor 2019 – Le audizioni. Alle 21:30 la seconda puntata della nuova stagione del talent show – Consigliato sì – Su Nove c’è Aspirante Vedovo. Alle 21:30 il film per la regia di Massimo Venier del 2013, con Luciana Littizzetto, Fabio De Luigi – Consigliato sì