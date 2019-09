Alessia Marcuzzi perfetta sul tronco del falò: è nata per Temptation Island VIP

L’abbiamo criticata e anche massacrata per i suoi tanti, troppi errori alla conduzione dell’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi è una donna troppo dolce e buona per gestire i naufraghi di un reality come l’Isola, ma soprattutto per mettere zizzania a sua volta, per creare dinamiche, per affrontare faccia a faccia i concorrenti. Le ultime edizioni del reality di Canale 5 sono state per lei completamente fallimentari ma per Alessia è arrivato il momento della rivincita. Lo avevamo già detto dopo la prima puntata di Temptation Island VIP. Gli ascolti non erano forse brillanti come la prima edizione ma Alessia Marcuzzi non aveva sbagliato un colpo. E così è stato anche nelle settimane successive. Temptation sembra essere il programma perfetto per la conduttrice, un vestito che le sta a pennello e che la mostra al pubblico grande professionista quale è. Il ruolo di moderatrice, di donna che siede sul tronco nel corso del falò è il suo. Sembra essere nata per gestire i confronti, sembra essere nata per Temptation Island. Nessun gobbo in questo caso, nessuna preparazione visto che tutto avviene in modo spontaneo. Pensiamo alla puntata di Temptation Island VIP in onda il 23 settembre, quando Andrea Ippoliti faceva notare che la Caldonazzo a casa, parlava male di Alessia. La Marcuzzi non si è scomposta e rimarcava il fatto che forse non era molto elegante dirlo in televisione, in quel contesto poi. Ottima scelta delle parole, ottima scelta dei toni e dei tempi. Cosa che non è semplice in quel contesto.

LA RIVINCITA DI ALESSIA MARCUZZI: PERFETTA PER TEMPTATION ISLAND

Diamo a Cesare quel che è di Cesare come si sul dire in questi casi. Da sei anni non comprendiamo molto il grande entusiasmo che il pubblico prova verso Filippo Bisciglia che ha un suo modo di condurre ma che sembra impostato e molto preciso. La Marcuzzi va oltre, è empatica, arriva a casa, buca lo schermo. Una donna con la D maiuscola. E non solo quando c’è da far notare ai maschietti che si credono tanto machi, che c’è qualcosa che non va..Ma anche con le donne che di certo a Temptation, sbagliano, eccome se sbagliano…