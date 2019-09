Dopo Temptation Island VIP bufera su Andrea Ippoliti, la moglie accusa: “mi hai tradita, provo pena per te”

Non è stata una serata facile quella che Andrea Ippoliti ha vissuto nel falò di confronto con l’ormai ex Nathaly Caldonazzo. E non deve essere stato neanche semplice leggere da casa, tutti i messaggi che sui social sono arrivati nel corso della puntata di Temptation Island VIP in onda ieri 23 settembre 2019. Ma la batosta probabilmente più forte è arrivata dalla sua ex moglie che lui aveva persino citato nel falò per dimostrare che in passato era stato sempre un ottimo marito e compagno. Una citazione che forse non avrebbe dovuto fare visto che la sua ex, tra l’altro anche madre dei suoi figli, ha deciso di raccontare la sua di versione. E nelle parole della moglie di Ippoliti non rivediamo proprio la persona precisa e rispettosa che lui dice di essere; la signora infatti non solo lo accusa di averla tradita in passato, motivo per il quale il loro matrimonio è terminato, ma dice anche di provare pena per lui. E aggiunge anche il carico da 90: i figli, che hanno seguito il programma, si vergognano nel percorso fatto dal loro papà in televisione.

L’EX MOGLIE DI ANDREA IPPOLITI ATTACCA SUI SOCIAL: ECCO LE SUE ACCUSE

Chi ha seguito ieri il confronto sa che Nathaly prima di lasciarlo da solo sul tronco ha fatto notare che la persona che ha visto nei video, in questo percorso a Temptation Island VIP, è secondo lei una persona che potrebbe persino averla tradito in passato. Ippoliti ha negato aggiungendo di aver avuto problemi solo nella relazione con lei. Ma la moglie a quanto pare, la pensa in modo diverso…

«Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando tre anni fa io e i nostri tre figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te … siamo senza parole e provo pena per te»

In un altro commento la donna dice che Andrea l’ha tradita proprio tre anni fa ( e visto che tre anni fa ha iniziato la sua relazione con Nathaly, potrebbe persino essere lei la donna con la quale lui ha tradito sua moglie, almeno stando alle parole della signora). Inoltre la ex moglie di Ippoliti in altri commenti aggiunge persino che a scoprire questi tradimenti sono stati i loro figli. Accuse molto forti.

