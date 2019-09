Temptation Island VIP: Nathaly Caldonazzo lascia il suo compagno al falò, letteralmente!

Una fuga dopo l’altra in quel di Temptation Island VIP! Questa settimana a riaccendere il fuoco de Falò di Confronto immediato è stata la soubrettina Nathaly Caldonazzo che, dopo la visione dell’ennesimo video, ha deciso di scaricare le sue ire sul suo fidanzato per mollarlo definitivamente davanti alle telecamere della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi.

Ma cosa è accaduto esattamente nel corso della puntata del 23 settembre 2019 di Temptation Island VIP? Ecco il riassunto dell’incontro scontro fra Nathaly Caldonazzo – Andrea Ippoliti.

Temptation Island VIP: Nathaly Caldonazzo lascia il suo compagno

Nel corso della puntata del 23 settembre, la produzione convoca Nathaly Caldonazzo nel Pinnettu per visionare un ulteriore filmato che riguarda il suo fidanzato Andrea Ippoliti. Le scene mostrate sono molto forti: l’uomo sembra aver raggiunto un livello di intimità molto importante con la tentatrice Zoe; talmente tanto che nel filmato si notano varie palpatine e – in maniera poco chiara – anche un bacio.

La soubrette non ci vede più dalla rabbia e convoca immediatamente il Falò di Confronto perché apertamente interessata a rompere la sua storia d’amore con Andrea Ippoliti. Fra i due, evidentemente, c’erano già delle ruggini…





La Caldonazzo arriva al falò e attende l’arrivo del suo compagno… che si presenta dopo poco al cospetto delle braci. La prima a parlare è ovviamente Nathaly, che apre il dibattito con una uscita da telenovela argentina: “Mi dispiace di aver interrotto questo idillio d’amore, questa soap opera di quarta categoria perché ci stava appassionando a tutti. Penso di non aver mai visto qualcosa di più triste come quello che hai fatto vedere a me, e non so se ti rendi conto“.

La Marcuzzi concede il diritto di replica ad Andrea Ippoliti che prova come può a giustificarsi, arrivando a tirare in ballo anche i video che lui stesso ha vinto in cui si nota una Caldonazzo particolarmente allegra fra i tentatori.

Nathaly cerca in più occasioni di stoppare il suo fidanzato, che al contrario vuole esprimere la sua arrivando anche ad un linguaggio un po’ forte. Non a caso, viene immediatamente ripreso dalla Marcuzzi.

Parte la visione dei vari filmati: dopo i primi battibecchi, arrivano delle immagini particolarmente chiare in cui Andrea ci prova spudoratamente con la tentatrice Zoe… e la Caldonazzo non ci vede più: “Tu hai 47 anni, lei 20. Ma non ti vergogni? Te la fai con una ragazzi di 5 anni più giovane di mia figlia!” ha esclamato.

I toni di fanno sempre più accesi e all’ennesima scena sexy fra Andrea e la tentatrice in piscina, la Caldonazzo si alza e lascia la conduttrice e il suo ex sulla spiaggia. “É finita!” – dichiara allontanandosi dal falò – “Ha dissacrato il nostro rapporto. Mi fa schifo! Non andiamo oltre. Non è il mio uomo! Non voglio essere chiamata la sua fidanzata”. Vani i tentativi di Alessia Marcuzzi di riportarla a farla ragionare o quanto meno a riportarla sul tronco.