Francesco Monte a Vieni da me confida il rimpianto più grande ed è per sua madre (Foto)

Francesco Monte ha purtroppo perso giovanissimo sua madre, non ne parla spesso ma ospite oggi a Vieni da me ha trattenuto l’emozione e ha confidato che se ha un rimpianto nella sua vita riguarda proprio lei (foto). Con la consueta delicatezza Caterina Balivo ha chiesto al suo ospite di quel periodo, a 21 anni quando la sua mamma è andata via per sempre. Francesco ne ha parlato sia con suo padre che con lo psicologo raccontando oggi che la morte di un genitore non si metabolizza mai e che il suo percorso non finirà mai. Rimpiange di non avere vissuto la malattia di sua madre pensando a ciò che stava davvero per accadere. Non credeva sarebbe finita nel peggiore dei modi, pensava che a lui non sarebbe successo, era come vedere un film, l’ha vissuto con distacco, non lo accettava ed oggi ragionando trova che sia questo ancora adesso il suo grande rimpianto. Avrebbe voluto capire di più di quella situazione ed essere più presente, non l’ha fatto.

FRANCESCO MONTE IL GRAZIE A SUO PADRE E AL SUO NUOVO AMORE

Confida che si analizza molto, ragiona tanto su stesso, ha avuto bisogno di aiuto per capire. La sua è una famiglia all’antica, suo padre ha dovuto imparare a fare da doppio genitore e ci è riuscito benissimo. C’è un messaggio del suo papà che emozionato dice di essere orgoglioso di entrambi i figli e sprona Francesco a continuare la sua strada come sta facendo. Un. messaggio di nonna Caterina e arrivano gli occhi lucidi di Francesco Monte.





“Mogli e buoi dei paesi tuoi” commenta una signora del pubblico mentre scorrono le foto con Isabella. E’ la sua nuova fidanzata, la prima che non è del mondo dello spettacolo, è pugliese anche lei. Una storia d’amore che fa brillare gli occhi al protagonista di Tale e Quale Show. Tutto è nato in modo semplice da un aperitivo con altri amici e non si sono più lasciati.