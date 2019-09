Gemma Galgani resta in mutande durante la sfilata: è lei la più seducente del reame? (VIDEO)

C’è ancora qualcuno che credere che i siparietti organizzati a Uomini e Donne avvengano senza che Gemma Galgani sia d’accordo? Davvero difficile che possa essere così perchè se non vuoi che Tina Cipollari ti alzi la gonna lasciandoti praticamente con il lato b in bella mostra puoi farlo. In primo luogo perchè non le offri su un vassoio d’argento determinate situazione, in secondo luogo perchè quando capisci che si sta ad esempio avvicinando alla passerella per alzarti l’abito batti in ritirata. E’ anche arrivato il momento di andare oltre la risata e commentare quello che realmente vediamo e in questo caso la sensazione è che tutti siano d’accordo e che assistano al simpatico spettacolino.

LA SFILATA A UOMINI E DONNE: GEMMA GALGANI RESTA IN MUTANDE

Ma per chi non avesse visto il momento, spieghiamo che cosa è successo. Le dame dal trono over hanno partecipato alla sfilata con tema la più seducente del reame. Gemma ha scelto di indossare un abito ispirandosi a Marylin Monroe , anche se il vestito era ben diverso da quello che l’attrice portava nel famoso spot con l’abito bianco che si alza con il vento. Ha chiesto anche lei di avere proprio il vento per ricreare quella situazione con l’abito svolazzante. Il problema è che non ha calcolato bene l’azione del vento, almeno lei così dice, tanto da restare in mutande. Tina Cipollari ne ha approfittato per divertirsi come fa sempre in questi casi e ha aiutato ulteriormente il vento, alzando l’abito di Gemma e mostrando a tutte le persone che erano dietro di lei, tutto quello che si poteva vedere.

VIDEO SFILATA GEMMA GALGANI LA PIU’ SEDUCENTE DEL REAME

Ed ecco il video della sfilata vista nella puntata del 26 settembre 2019

Che cosa ne pensate, avete trovato simpatica l’esibizione di Gemma, avreste votato per lei oppure no?