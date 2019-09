Brigitta Boccoli a Vieni da me con Stefano Orfei: non bisogna attendere per avere un figlio (Foto)

E’ bellissima Brigitta Boccoli che ospite oggi a Vieni da me con suo marito Stefano Orfei ha raccontato della paura che ha avuto di perdere il suo secondo figlio (foto). Brando è nato a 11 anni di distanza da Manfredi. L’hanno desiderato così tanto da aver fatto ricorso a tante cure, poi il sogno è diventato realtà ma non è stato semplice. E’ per questo che la Boccoli consiglia a tutte le donne di non attendere il momento giusto per diventare mamme perché non c’è mai il momento giusto. E’ schietta quando dice che le donne sono a scadenza, sarà anche una frase poco romantica ma è la realtà. Stefano e Brigitta desideravano tanto un secondo figlio ma avevano avuto Manfredi quando lei aveva già 36 anni, avrebbe quindi dovuto pensare subito al secondo bebè, invece ha atteso e poi era troppo tardi. “Se non avessi fatto di tutto, non sarei stata a posto con la mia coscienza. Ci ho provato fino in fondo. La scienza esiste, ci aiuta, quindi perché no. Ma non è stato facile”.

BRIGITTA BOCCOLI AVEVA GIA’ PERSO UN BAMBINO

“Dopo che abbiamo perso un bambino non voleva più provarci per non soffrire di nuovo” ha raccontato a Vieni da me. Un dolore immenso alla dodicesima settimana, poi ha ritrovato la forza ed è arrivato Brando ma non ci ha creduto fino a quando l’ha avuto tra le braccia.





Una famiglia meravigliosa, il massimo della gioia per la coppia quando il primo figlio, che aveva reagito male alla notizia dell’arrivo del fratello, quando l’ha preso in braccio la prima volta ha pianto dicendo che era assurdo che aveva pensato di non volere un fratello. “Non bisogna attendere, perché noi donne siamo a scadenza, purtroppo è così. Il momento giusto non arriva mai, quindi non bisogna aspettare” è il suo messaggio alle donne, anche se il lavoro e la vita rendono tutto complicato.