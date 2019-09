Milly Carlucci ha diffidato Maria De Filippi? Lei nega sui social, Mediaset conferma

Sta per iniziare una nuova guerra tra Maria de Filippi e Milly Carlucci? Se fino a qualche mese fa si trattata di una battaglia a suon di share, curve di ascolto e punti percentuali, in questo caso le cose sarebbero ben diverse. Stando a quanto riferisce Dagospia infatti, Milly Carlucci avrebbe diffidato Maria de Filippi. Il motivo? Il fatto che Amici Celebrities ricordi fin troppo Ballando con le stelle. Ci sono però altri due pezzi in questo puzzle: Milly Carlucci via social ha smentito di aver fatto questa diffida, Mediaset invece conferma la notizia lanciata da Dagospia. Dove sta quindi la verità?

DA DAGOSPIA LA NOTIZIA: MILLY CARLUCCI AVREBBE DIFFIDATO MARIA DE FILIPPI

Andiamo per gradi iniziando dalla notizia data da Dagospia.

FLASH! – S-BALLANDO CON LE STELLE! MILLY CARLUCCI ATTRAVERSO IL SUO LEGALE INVIA A MEDIASET UNA SONORA DIFFIDA. IL MOTIVO? SECONDO LA CONDUTTRICE “AMICI CELEBRITIES” AVREBBE COPIATO IL FORMAT DI “BALLANDO CON LE STELLE”. PECCATO CHE LA TRASMISSIONE DI CANALE 5 SIA LA TRASPOSIZIONE CON LE CELEBRITÀ DEL FORMAT “AMICI” CREATO DA MARIA DE FILIPPI 19 ANNI

MILLY CARLUCCI SMENTISCE SUI SOCIAL LA NOTIZIA DELLA DIFFIDA

Chiaramente la notizia è stata battuta da tutti i siti di notizie, sia quello che si occupano solo di televisione sia dalle grandi testate nazionali, visto l’interesse della cosa. Milly Carlucci quindi ha deciso di rispondere subito via social per dire la sua. E ha twittato:

Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset 🤥. Non esiste nessuna diffida.😊 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) September 27, 2019

Dopo il tweet di Milly Carlucci quindi, su Dagospia è stata pubblicata la lettera che dimostra che la notizia non è infondata ma si basa su qualcosa di concreto. Tra l’altro sempre Dagospia pubblica alcuni stralci di questa lettera.

DAGOSPIA PUBBLICA STRALCI DELLA LETTERA DI DIFFIDA

La prima parte del testo non è leggibile, nella seconda parte invece si può leggere:

“La signora Milly Carlucci, anche a nome degli altri autori del programma Ballando con le stelle, mi ha conferito l’incarico di significarLe quanto segue”. “A fronte di tale situazione, ho ritenuto opportuno rivolgermi a Lei prima di assumere qualsiasi iniziativa giudiziaria, affinché, con la Sua autorità, possa intervenire per evitare che, nelle prossime puntate di Amici Celebrities, si ripeta la incresciosa sopra descritta.”

Su Tvblog viene pubblicato un altro stralcio della lettera, che riassume il motivo per il quale la conduttrice di Ballando con le stelle avrebbe preso posizione in merito alla messa in onda di Amici Celebrities:

“sussume da Ballando alcuni significativi tratti ideativi fortemente incidenti sulla individualità distintiva di quest’ultima con il pericolo di determinare agli occhi degli spettatori una immediata confusione tra i due prodotti“

Da Mediaset fanno sapere che per il momento non ci saranno azioni legali in questo senso ma Amici Celebrities andrà in onda regolarmente domani sera.