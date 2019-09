Monica Setta a Vieni da me racconta di Loredana Lecciso e Romina Power, il suo errore che ha rovinato un’amicizia (Foto)

Monica Setta ospite di Caterina Balivo a Vieni da me chiede a Loredana Lecciso di prendere un caffè insieme come i vecchi tempi (foto). Erano o forse sono ancora molto amiche ma la Setta, sincera fino all’eccesso, ha raccontato un episodio che riguarda anche Romina Power. Alla Balivo la conduttrice e giornalista ha spiegato che è da sempre molto legata a Loredana e non aveva mai incontrato Romina. Un giorno è successo che l’ha vista in un albergo e per lei è stata come una visione. Bellissima, senza un filo di trucco, semplice e molto gentile con il personale dell’albergo. Non si sono presentate, non si sono parlate ma subito Monica ha voluto scrivere un messaggio sulla pagina Instagram di Romina Power. Ha iniziato a seguirla e le ha fatto i suoi complimenti. Si è poi resa conto che forse aveva fatto un torto alla sua cara amica e ha fatto peggio, ha cancellato il commento ma ormai era troppo tardi, tutti sapevano.

MONICA SETTA A VIENI DA ME CONFERMA IL NON RAPPORTO TRA LOREDANA LECCISO E ROMINA POWER

Loredana non le ha mai detto niente ma da quel momento sente che qualcosa è cambiato, la Lecciso non è andata nemmeno al suo compleanno. Si è sentita in colpa Monica Setta, ha sentito che aveva fatto una cavolata, così si esprime per fare capire quello che lei sente come un errore da amica. Questo fa però capire al pubblico cosa c’è tra Romina e Loredana.





Anche Caterina Balivo prende le difese della Lecciso, da amica Monica non doveva fare una cosa del genere. La Setta però ci tiene a dire che Loredana è molto legata a sua figlia Gaia e a sua volta lei segue i suoi tre figli. Spera che prima o poi torni tutto come prima ed è per questo che la invita per un caffè amaro.