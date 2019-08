Tutto su Monica Setta: dalla vita privata a Uno Mattina in Famiglia

View this post on Instagram

Io voglio molto bene a @elisaisoardi e oggi in diretta nella puntata della @provadelcuocorai avrete capito anche perché. Ho conosciuto Elisa nel 2007 quando conducevo Domenica in politica il salotto festivo di Rai1 proprio dagli studi della Dear dove eravamo oggi. Elisa venne ospite da me insieme a ministri e imprenditori e piacque a tutti. Aldo Grasso che nella sua lunga carriera di critico tv del Corriere della sera non ha risparmiato quasi nessuno, la apprezzò particolarmente. Altri tempi, direte voi. Ma lo stile di @elisaisoardi non è cambiato. Misurata, empatica, sempre generosa, la padrona di casa DELLA Prova del cuoco è oggi una brava conduttrice e una grande donna. Qui è con la mia mamma Liliam (sua fan sfegatata) a cui ha dedicato in puntata un omaggio imprevisto e dolcissimo. Grazie Elisa mia💖💕💖💖💖💕