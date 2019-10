Enzo Garinei a Vieni da me: troppo dolore per la morte del figlio Andrea, attore in Don Matteo (Foto)

Un grande ospite oggi a Vieni da me, il maestro Enzo Garinei, attore di teatro, cinema, vera colonna del varietà, di quella tv che non vedremo più (foto). Nel corso della sua intervista tra i ricordi è arrivato un gran dolore, la morte del figlio Andrea. Era il 2016 e Andrea Garinei aveva solo 50 anni, colpito da un male incurabile ha lasciato la sua famiglia, gli amici, suo padre che oggi a 93 anni può solo piangere per quel dramma ma che poi si fa forza e ringrazia tutti con il sorriso. Un filmato che ha emozionato tutti ha mostrato Andrea protagonista nella fiction Don Matteo accanto a Flavio Insinna. Non è un dolore a cui si sopravvive con facilità, la morte di un figlio non dovrebbe mai accadere ma è successo e Garinei vive quella tragedia anche quando abbraccia Caterina Balivo. Anche la conduttrice conosceva suo figlio, lei ha studiato nella loro scuola, non perché volesse fare l’attrice ma perché voleva semplicemente imparare. Caterina ha ricordato ciò che le diceva Andrea, aveva talento, e oggi anche per lei è difficile non piangere.

IL FIGLIO DI ENZO GARINEI PORTATO VIA DA UN MALE INCIRABILE A SOLI 50 ANNI

Andrea era attore e regista ma era anche marito e padre. E’ per questo che Enzo Garinei ringrazia più volte la Rai e Vieni da me, Caterina e tutti i presenti in studio, perché gli è stato fatto un gran regalo oggi, soprattutto alla sua nipotina che ha potuto vedere in tv il nonno e il suo papà.

70 anni di carriera e un’energia incredibile con tante cose da raccontare e ancora da fare. Tutti i colleghi a cui era legato non ci sono più, lui sembra ancora un ragazzino e lo dimostra quando dopo le lacrime accenna un passo di danza con un sorriso che contagia.





