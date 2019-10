Gemma Galgani si è rifatta le labbra? Tina Cipollari non ha dubbi

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 7 ottobre 2019 abbiamo assistito a un altro scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che ormai da anni regalano questi siparietti al pubblico di Canale 5. Sono così tanto protagoniste di queste puntate che ormai i telespettatori pensano che siano pagate per interpretare una parte, ma questa è un’altra storia…Oggi in particolare la puntata è iniziata con qualche battuta da entrambe le parti. Tina ha fatto notare che Gemma è una sorta di nonna di Barbie mentre la Galgani commentando il fatto che Tona fosse dimagrita le ha chiesto se ha tolto le extencion, motivi per il quale a suo dire avrebbe perso quei chiletti. Tina a questo punto si è subito inalberata arrivando a dare della cretina a Gemma. Poi ha commentato: “Pensa invece a te, alle tue labbra rifatte, che mi dici del botox che ti sei fatta” ha detto Tina nello studio di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE GEMMA VS TINA: LA GALGANI SI E’ DAVVERO RIFATTA LE LABBRA?

Tina ha fatto quindi notare che a suo dire, tra i tanti cambiamenti della Galgani, ci sarebbero anche le labbra rifatte. Gemma invece dice di non aver ritoccato nulla, anche se lo farebbe volentieri come è successo in passato quando ha partecipato a Selfie chiedendo l’aiuto di medici ed esperti. In quel caso il dottore che aveva seguito il suo caso le aveva dato una mano, rendendola sicuramente più bella rifacendole i denti.

Tina ha quindi proposto di fare una sorta di rubrica “Fatti e Rifatti” per dimostrare che nel tempo Gemma è molto cambiata e che di certo ha subito dei ritocchini. Maria però ha sottolineato che non si può fare visto che si tratta di una rubrica già presente a Striscia la notizia!

Gemma dal canto suo ha ribatutto: “Le Labbra di certo non le ho rifatte, basta prendere una foto di quando avevo 20 anni per vedere come erano carnose, erano ancora più voluttuose” ha detto la Galgani.

Tina però vuole dimostrare che quello che dice è corretto e per questo chiede un confronto con una foto di qualche tempo prima.