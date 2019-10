A Uomini e Donne arriva la sfilata maschile fascino irresistibile, ormoni in subbuglio: chi vince?

E’ bastata una breve anticipazione di quello che vedremo nella puntata di Uomini e Donne in onda domani 16 ottobre 2019 per mandare il pubblico femminile del programma di Canale 5 in brodo di giuggiole. Finalmente arriva la sfilata maschile, la tanto attesa sfilata che vedrà i maschietti protagonisti! Il tema: fascino irresistibile. Maria annuncia quindi la sfilata alla quale parteciperanno diversi cavalieri del trono over e Tina Cipollari è la prima in trepidante attesa, paletta alla mano…Chi vincerà la sfilata? Per il momento non lo sappiamo e ci toccherà aspettare la puntata di Uomini e Donne di domani, ma possiamo darvi delle anticipazioni di quello che vedremo in questo nuovo appuntamento.

A UOMINI E DONNE ARRIVA LA SFILATA MASCHILE: CHI VINCERA’?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda domani 16 ottobre 2019 il pubblico quindi assisterà alla sfilata maschile con il tema del fascino irresistibile. Il primo a sfilare, stando alle anticipazioni video che abbiamo visto, dovrebbe essere Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino si è presentato in boxer e maglia a maniche corte ma una volta salito in passerella si è mostrato in tutto il suo splendore. Potrete capire che gli addominali di un certo livello hanno riscosso grande successo…Voti altissimi da parte di tutti tranne Simonetta che ha rifilato alla tartaruga di Riccardo un 4.

Poi è la volta di Enzo, il cavaliere che sta frequentando Pamela in questo periodo. Per lui voti alti ma niente da mostrare e infatti Tina si lamenta per il fatto che il cavaliere sia rimasto con i pantaloni e non abbia mostrato nulla. Barbara dà 6: non ha trovato affascinante il balletto che il cavaliere ha fatto per sedurre le signore…

Grandissimo entusiasmo da parte di Gemma per Jean Pierre che ha invece sfilato in modo sobrio ed elegante con un vestito. Bretelle e cappello per Armando invece…Chi vincerà? Difficile fare un pronostico perchè i due voti bassi dati a Riccardo potrebbero aver abbassato la sua media…Non ci resta che aspettare la puntata di Uomini e Donne di domani per capire quello che succederà!