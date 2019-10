A Uomini e Donne Gemma Galgani e la mela: una immagine che farà il giro del mondo

Non sono parole nostre ma di Tina Cipollari: il volto di Gemma Galgani con la mela in bocca sarà una immagine iconica destinata a fare il giro del mondo! Che la puntata di Uomini e Donne in onda oggi 15 ottobre 2019 sarebbe stata esilarante lo si era capito già dalle prime anticipazioni arrivate ieri con le immagini del gioco della mela ma solo guardando “l’operato” di Gemma oggi ci siamo resi conto di quanto si possa scendere nel ridicolo. Il sadismo di Maria de Filippi non ha limiti ma se va bene a Gemma Galgani, perchè dovrebbe disturbare noi? La sensazione è che il pegno pagato dal povero Jean Pierre questa volta sia davvero alto. Pensava di cavarsela con qualche uscita sotto braccio a Gemma, un paio di esterne al ristorante e poi liquidare la dama torinese etichettandola solo come una amica ( del resto ha messo le mani avanti sin dal primo giorno). E invece eccolo lì, anche lui a centro studio a fare il gioco della mela, con l’entusiasmo di chi la mattina deve uscire di casa per andare a lavorare quando fuori ci sono 0 gradi. Insomma il povero cavaliere si è dovuto prestare a dei giochetti che fanno “scompisciare” dalle risate Maria de Filippi, ancora una volta piegata sui gradini dalle risate, ma il pubblico a casa?

Come spesso accade ci si divide. C’è chi pensa che una ventata di “Gemmocentrismo” ci stia bene e chi invece pensa che si dia troppo spazio alla dama senza che ce ne sia reale bisogno. Ma si sa, nei programmi di Maria non si muove foglia che lei non voglia…

UOMINI E DONNE: GEMMA LA MELA E IL POVERO JEAN PIERRE

Per chi se lo fosse perso, vi mostriamo il video del giorno, il video dell’anno che forse conquisterà di diritto il primo posto nei nuovi mostri di Striscia la notizia questa settimana

I commenti contro Gemma Galgani, pronta a fare di tutto per avere un bacio rubato inoltre spopolano sui social. Ma le basta davvero così poco o semplicemente ormai è entrata in una parte di un personaggio che si è impossessato di lei?