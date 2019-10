Lory Del Santo ed Eleonora Daniele unite dallo stesso dolore a Storie Italiane (Foto)

Eleonora Daniele ringrazia Lory Del Santo per la sua presenza nello studio di Storie Italiane rivelando un dolore così simile al suo (foto). Conosciamo bene la sofferenza che negli anni ha sopportato Lory, la morte di due figli, Connor e Loren in due momenti così lontani della sua vita ma che inevitabilmente l’hanno segnata profondamente. E’ una donna forte, l’ha sempre dimostrato ma con il secondo terribile lutto vissuto ha trovato ancora una volta la forza di reagire e a Storie Italiane ha confidato come ci è riuscita, come ha fatto a trovare la positività in un dolore così assurdo, come è riuscita ad aggrapparsi ad altro per non sprofondare. “A volte si vede solo la negatività, bisogna invece trovare sempre la positività in ogni cosa”. Suo figlio si è tolto la vita un anno fa, è un angelo che le è stato accanto per quasi 20 anni “poteva succedere molto peggio per colpa di questa malattia”. Ha un altro messaggio Lory Del Santo, quello di amare le persone quando sono in vita, di non essere egoisti e lasciarsi abbattere dalle sciocchezze di ogni giorno.

ELEONORA DANIELE TROVA LA FORZA NELLE PAROLE DI LORY DEL SANTO

“Quattro anni fa ho avuto un lutto che non supero, a volte non riesco a farmene una ragione” è Eleonora Daniele a raccontare adesso il suo dolore, la sua difficoltà. Parla di suo fratello: “Per me era come un figlio e quando ascolto le tue parole mi faccio forza, ti ringrazio”. La forza di Lory Del Santo colpisce ancora una volta la conduttrice che emozionata, con gli occhi colmi di lacrime, la ascolta perché sa che se le sue parole fanno bene a lei faranno bene anche ad altri.





“Fai conto che stai scalando una montagna rocciosa a mani nude e tu sali e a un certo punto perdi il contatto e precipiti e mentre precipiti cerchi di aggrapparti ad altre rocce, la soluzione è questa che stai cadendo e ti aggrappi e prima di cadere nel burrone bisogna sempre cercare una roccia che ti salva. Non ci deve mai essere una fine”. La Del Santo non parla solo della fede: “Non c’è una roccia unica per tutti, dipende ci sono tanti tipi di montagne, si può accadere anche da cose basse e ci si fa male ugualmente e non c’è un’unica soluzione. Molte persone sono deboli e appena accade qualcosa nella loro vita si aggrappano a medicinali pensando di potere risolvere io ho visto cose allucinanti. I calmanti sono peggio del dolore, c’è una assuefazione, devi invece superare tutti gli ostacoli e andare avanti”.