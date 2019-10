Nancy Coppola a Storie Italiane, dopo una settimana dal bendaggio gastrico ha perso 5 chili (Foto)

A una settimana dall’intervento di bendaggio gastrico Nancy Coppola ospite a Storie Italiane ha in parte voluto chiarire il perché della sua scelta ma anche aggiungere la sua soddisfazione senza nascondere il dolore (foto). La cantante neomelodica ha ancora i punti dell’operazione, quattro buchini piccolissimi sulla pancia che hanno permesso ai medici di stringere un anello allo stomaco. Doveva perdere 25 chili e ci ha provato con le diete ma senza risultato, complice anche la vita che conduce. Difficile per la Coppola seguire una dieta, mangiare a orari precisi. Ha già perso 5 chili, ovvio che sia soddisfatta del primo risultato ma confessa anche che i primi quattro giorni subito dopo il bendaggio non sono stati semplici perché ha avuto dei dolori atroci allo stomaco. “Non è una passeggiata” ha commentato Nancy. In studio a Storie Italiane anche un medico che ha sottolineato che si tratta comunque di un intervento invasivo, ma soprattutto sono i passi successivi all’operazione che bisogna seguire con attenzione, in modo molto preciso. A questa scelta si giunge solo dopo avere provato diete e cambiato stile di vita.

NANCY COPPOLA DOPO L’INTERVENTO DI BENDAGGIO GASTRICO

L’ex naufraga aveva di certo un po’ di chili da perdere, per lei ben 25, ma ha spiegato che l’ha fatto anche per un motivo di salute: “Soffro di ernia al disco e non ha fatto il bendaggio solo per perdere 25 chili ma anche per salute perché dopo le gravidanze ho iniziato a soffrire di sciatica”. L’anello ovviamente dopo avere raggiunto il risultato può anche essere rimosso subito.





Eleonora Daniele ha ospite anche un ragazzo che ha perso ben 60 chili solo con un’alimentazione sana e attività sportiva ma non è semplice per tutti, ci vogliono costanza e forza di volontà. Barbara Bouchet confessa di non avere mai presi più di 2 o 3 chili ma che con 60 chili in più pensa che sia davvero difficile dimagrire senza aiuti come il bendaggio gastrico.