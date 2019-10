Nancy Coppola in ospedale per il bendaggio gastrico, chiede di non essere giudicata (Foto)

In passato Nancy Coppola non aveva mai pensato di fare una scelta come quella di oggi, un bendaggio gastrico per dimagrire, ma sincera sul suo profilo Instagram ha spiegato il suo stato d’animo e fatto una richiesta (foto). Ha voglia di piacersi di nuovo la cantante napoletana che il pubblico ha potuto conoscere anche per la sua partecipazione a L’Isola dei famosi. Nancy ha provato a dimagrire, come lei stessa ha confidato, con tisane e diete ma non c’è riuscita. Dopo due gravidanze sente il bisogno di darsi una nuova occasione, ha bisogno di una svolta. Uno scatto nella camera dell’ospedale e il desiderio di volere condividere con tutti quel momento. Ha bisogno di essere compresa e spaventata dai soliti odiatori ha chiesto di non essere giudicata. E’ sincera fino in fondo, ammette che per tanti motivi in passato aveva detto che non avrebbe mai fatto un’operazione del genere, così come ammette di non riuscire a dimagrire da sola.

NANCY COPPOLA SI E’ SOTTOPOSTA LA BENDAGGIO GASTRICO

Questa mattina il piccolo intervento per iniziare un nuovo percorso. Il bendaggio le permetterà di limitare l’introduzione di cibo perché lo stomaco avrà una capacità minore. Un anello di silicone nella parte superiore dello stomaco crea una tasca gastrica, un’operazione che va valutata con attenzione come di certo ha fatto la Coppola.





“La vita è imprevedibile. Ci sono cose che ti trovi a fare quando prima di quel momento avresti giurato di non farlo per tanti motivi. Le cose cambiano, si vivono diversamente con il passar del tempo. Si fanno delle scelte e non per gli altri ma per te stessa… oggi mi do’ una nuova occasione, una svolta….mi do’ un aiuto” ha scritto questa mattina.

“Mi riprendo tutto ciò che mi faceva stare bene… mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze. Questa mattina la vostra Mamma Cantante andrà a sottoporsi ad un BENDAGGIO GASTRICO per tornare a piacersi. Non giudicatemi se non ho la forza di dimagrire aiutandomi con diete e tisane…e sopratutto non voglio nascondervelo anzi ho il piacere di condividerlo insieme a voi questo mio momento OGGI penso a me… fatemi un bocca al lupo!”.





