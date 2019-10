Ottimi ascolti per Il Paradiso delle signore ma La vita in diretta non decolla

Ascolti record per la puntata del venerdì de Il Paradiso delle signore, complice anche la trama molto intrigante di questi primi episodi con il matrimonio dei protagonisti . E si sa che i fiori d’arancio portando sempre molto bene alle serie tv in generale! Nella giornata del 18 ottobre 2019, Il Paradiso delle signore vola con oltre 1,6 milioni di spettatori. E se ci si ricorda che la Rai aveva pensato di chiudere la soap, si capisce quale errore potesse essere! La soap ha conquistato una buonissima fetta di pubblico che, anche con un traino non brillantissimo, quello di Vieni da me, conquista un maggior numero di spettatori, nonostante la grandissima concorrenza. Non solo, Il Paradiso delle signore vola rispetto alla passata stagione. La media degli episodi in onda dello stesso periodo era di 1,1 milioni di spettatori. La soap quindi convince e il problema di Rai 1, al momento, resta La vita in diretta che proprio non decolla.

BOOM DI ASCOLTI PER IL PARADISO DELLE SIGNORE CHE SEGNA UN RECORD IL 18 OTTOBRE

Vediamo i dati di ascolto del pomeriggio di Rai 1 del 18 ottobre, confrontandoli con quelli dell’anno scorso.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.582.000 spettatori (12.3% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.628.000 spettatori (15.8%).

La Vita in Diretta informa 1.329.000 spettatori con il 13%.

Ed ecco invece i dati dello scorso anno

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.349.000 spettatori pari al 10.2% della platea.

Il Paradiso delle Signore 1.114.000 spettatori pari al 10.5%. Il TG1 ha informato 891.000 spettatori (9.5%) mentre il TG1 Economia ha radunato 934.000 spettatori (10.1%).

La Vita Diretta ha raccolto 1.192.000 spettatori con il 13%, nella prima parte, e 1.367.000 spettatori con il 13.7%, nella seconda parte.

Come si può vedere Il Paradiso delle signore vola con oltre 5 punti di share e conquista oltre 500 mila spettatori. Visto che si dice sempre che la platea di pubblico tende a diminuire, possiamo dire che questo è realmente un ottimo risultato per la soap di Rai 1 e anche per la Rai che alla fine ha deciso di puntare sul Paradiso delle signore.

Il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini mantiene la media della passata stagione, perdendo qualcosa. L’esperimento per il momento non sembra funzionare. Se già ci si lamentava degli ascolti portati a casa dalla coppia Fialdini-Timperi, in questo caso, non si può che ammettere che il pubblico non gradisce particolarmente.