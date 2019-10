Elena Santarelli a Domenica In ricorda l’operazione e una domanda di suo figlio Giacomo (Foto)

Elena Santarelli non dormirà mai più del tutto sereno, la malattia contro cui ha combattuto sio figlio Giacomo, l’operazione subita dal piccolo, ogni momento terribile vissuto e quella domanda che oggi ha tirato fuori a Domenica In (Foto). Un periodo che nessuna mamma dovrebbe vivere, nessun bambino dovrebbe combattere perché meriterebbe solo di giocare. Purtroppo spesso la realtà è diversa e la Santarelli oggi può raccontare la verità, lo fa anche ospite di Mara Venier, tira fuori tutta la fragilità confessando che non era poi così forte come appariva. E’ ancora molto difficile per la showgirl parlare del cancro che ha colpito suo figlio Jack ma deve farlo, parlarne può aiutare chi si trova nella sua stessa situazione, può aiutare anche lei a non nascondere più le emozioni. C’è un passaggio del suo racconto che è tra i più forti. Tra i giorni più terribili quelli precedenti l’operazione che Jack ha dovuto subire, il giorno dell’operazione e quella domanda che una mamma non dovrebbe mai sentire.

ELENA SANTARELLI IL 6 DICEMBRE IL GIORNO DELL’OPERAZIONE DI SUO FIGLIO GIACOMO

Un intervento lungo 14 ore e nei cinque giorni precedenti Elena non ha mangiato né dormito, ha avuto bisogno di prendere delle gocce per restare calma: “Ho consegnato mio figlio in sala operatoria, ma non sapevo come sarebbe uscito o sei lo avrei rivisto” e prima di entrare Giacomo le ha chiesto: “Mamma, posso morire con questo intervento?”. Quanto forza ha dovuto avere in quel momento: “Non ne avevamo mai parlato e io ho detto “No Giacomo, ma che dici, l’intervento durerà un’ora, sarà velocissimo”. Qualche settimana dopo mi ha detto “Mamma io lo sapevo che avevi paura, ti tremava il labbro e avevi le mani sudate e bagnate”.

Non c’è bisogno di spiegarli quei momenti e nemmeno quelli di oggi quando ne parla. Sa che suo figlio adesso sta bene, è felice perché lo vede recuperare forze, chili ed energia ma non sarà mai del tutto facile, anche se tutto sta andando per il meglio.